Portugāles un Francijas futbola izlases otrdien nodrošināja ceļazīmi uz 2018.gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīru.

Pašreizējā Eiropas čempione Portugāle B apakšgrupas spēlē mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja Šveici, pateicoties divu vārtu pārsvaram nodrošinot pirmo vietu grupā, kurā piektajā vietā palika Latvijas izlase.

Portugāle pirmā apļa spēlē viesos Šveicei zaudēja ar 0:2, taču Eiropas čempioniem bija labāka kvalifikācijā iesisto un ielaisto vārtu attiecība, kas pēc otrdienas panākuma ļāva apsteigt šveiciešus. Abas komandas kvalifikāciju beidza ar 27 punktiem, bet Portugālei iesisto un ielaisto vārtu attiecība bija +28, kamēr Šveicei +16.

Otrdienas mačā Portugāle vadībā izvirzījās 41.minūtē, kad bumbu savos vārtos raidīja Šveices izlases aizsargs Johans Džurū. Tikmēr 57.minūtē Andrē Silva pārsvaru dubultoja, nodrošinot Portugālei vajadzīgo pārsvaru, lai grupā ieņemtu pirmo vietu un tiktu pie ceļazīmes uz finālturnīru.

Šveices izlase bija uzvarējusi deviņās iepriekšējās šī kvalifikācijas ciklam spēlēs, tomēr tagad tai nāksies "play-off" kārtā cīnītie par ceļazīmi uz finālturnīru.

Jau ziņots, ka citā šīs grupas spēlē Latvija mājās ar 4:0 (2:0) sagrāva Andoru, pārtraucot desmit neuzvarētu spēļu sēriju.

Vēl vienā mačā Ungārija ar 1:0 (0:0) mājās uzvarēja Fēru salas.

Grupas noslēgumā Portugālei un Šveicei bija pa 27 punktiem, Ungārijai 13, Fēru salām deviņi, kamēr Latvija un Andorai attiecīgi septiņi un četri punkti.

Tikmēr A apakšgrupā Francija savās mājās ar 2:1 (2:1) uzvarēja Baltkrieviju, nodrošinot pirmo vietu grupā un iespēju nākamvasar spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.

Francūžiem vārtus guva Antuāns Grīzmans un Olivjē Žirū, spēles 33.minūtē panākot 2:0. Pirmā puslaika pirmspēdējā minūtē Antons Saroka baltkrieviem vienus vārtus atguva, taču pēc tam mājinieki nosargāja sev vēlamo rezultātu.

Citā šīs grupas spēlē Nīderlande mājās ar 2:0 (2:0) uzvarēja Zviedriju, taču ar to viņiem bija par maz, lai tiktu pie otrās vietas grupā, kas ļautu piedalīties "play-off" kārtā.

Nīderlandei, lai turnīra tabulā apsteigtu otrajā vietā esošos zviedrus, bija nepieciešama uzvara ar septiņu vārtu pārsvaru, taču "oranžajiem" otrdien tāds panākums nebija pa spēkam.

Nīderlandes izlase, kura 2010.gada Pasaules kausā spēlēja finālā, bet vēl pēc četriem gadiem aizkļuva līdz pusfinālam, piedzīvojusi kārtējo fiasko, jo iepriekš nespēja kvalificēties arī 2016.gada Eiropas čempionāta finālturnīram.

A apakšgrupas noslēgumā Francijai bija 23, bet Zviedrijai un Nīderlandei pa 19 punktiem, skandināviem iesisto un ielaisto vārtu attiecībai esot +17, kamēr "holandiešiem" +9.

Ceturtā šajā grupā ar 13 punktiem palika Bulgārija, kas otrdien viesos nospēlēja 1:1 (0:1) ar Luksemburgu, kas savukārt ar sešiem punktiem bija piektā, bet Baltkrievija palika pēdējā ar pieciem punktiem.

Visbeidzot H apakšgrupā, kur Beļģija jau bija nodrošinājusi pirmo vietu grupā, tā ar 4:0 (1:0) sagrāva Kipru, kamēr Grieķija ar 4:0 (1:0) uzveica Gibraltāru, bet Igaunija mājās ar 1:2 (0:0) zaudēja Bosnijai un Hercegovinai.

Grieķiem uzvara deva iespēju izslēgšanas kārtā cīnīties par ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru.

Šīs grupas noslēgumā Beļģijai bija 28, Grieķijai 19, Bosnijai un Hercegovinai 17 punkti. Tālāk seko Igaunija ar 11, bet Kipra desmit punktiem, kamēr Gibraltāra izlase visos desmit mačos zaudēja.

Šobrīd ir zināmas 19 no 32 Pasaules kausa finālturnīra dalībniecēm.

No Eiropas zonas ceļazīmes ieguvušas Beļģija, Vācija, Anglija, Spānija, Polija, Islande, Serbija, Portugāle un Francija, no Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) finālturnīrā spēlēs Kostarika un Meksika, bet no Āzijas finālturnīram kvalificējušās Irāna, Japāna, Dienvidkoreja un Saūda Arābija. Šobrīd no Dienvidamerikas ceļazīmi izcīnījusi Brazīlija, bet no Āfrikas iekļuvusi Nigērija un Ēģipte. Vieta turnīrā ir garantēta arī mājiniecei Krievijai.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā risināsies no 2018.gada 14.jūnija līdz 15.jūlijam.