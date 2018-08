Vārtus rīdzinieku sastāvā guva serbs Štefans Paničs, Deniss Rakels un Armands Pētersons. Savukārt vienīgos vārtus Jūrmalas komandas rindās guva Mārcis Ošs.

Spēles pirmajā puslaikā rīdzinieki tika pie iespējas izpildīt standartsituāciju, pēc kuras bumbu vārtos 14.minūtē sita Paničs. Serbu futbolistam tas bija pirmais vārtu guvums "Riga" sastāvā.

Spēles turpinājumā Tomislavs Šaričs kādā no epizodēm rupji kļūdījās piespēlē savā laukuma pusē, kā rezultātā bīstama izdevība radās nikaragviešu futbolistam Arianeram Smitam, kurš gan neizmantoja labu iespēju. Puslaika turpinājumā izdevība dubultot rezultātu bija rīdziniekiem, kad 57.minūtē no tuvas distances Rakels bumbu piespēlēja spēcīgi gar vārtiem, taču neviens no nepāradresēja vārtos

Otrajā puslaikā "Riga" izdevās rezultātu palielināt, kad ar precīzu sitienu no kreisās malas izcēlās Rakels. Arī Latvijas uzbrucējam tas bija pirmais vārtu guvums Rīgas kluba rindās. Spēles 89.minūtē "Spartaka" sastāvā Ošs rezultāta starpību samazināja, sitot bumbu vārtos ar galvu pēc stūra sitiena. Taču savā pēdējā uzbrukumā pēc precīzas Rakela piespēles kompensācijas laika trešajā minūtē bumbu vārtos raidīja Pētersons, pieliekot punktu spēlei.

Vēl svētdien ceturtdaļfināla cīņās tiksies "Daugavpils"/"Progress" un "Metta"/"Latvijas Universitāte" (LU), savukārt pēdējā pusfināliste tiks noskaidrota pirmdien Kurzemes derbijā, kad "Liepāja"/"Mogo" uzņems "Ventspils" futbolistus.

Jau vēstīts, ka "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas līdere RFS sestdien viesos ceturtdaļfināla cīņā ar rezultātu 3:0 droši uzvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA) komandu, kā pirmajai sasniedzot sacensību pusfinālu.

Jau ziņots, ka Latvijas kausa astotdaļfinālā "Metta"/LU ar 2:1 pārspēja četrkārtēju šīs trofejas ieguvēju "Jelgavu", "Liepāja"/"Mogo" ar 5:0 sagrāva pirmās līgas komandu RTU/"Skonto Academy", RFS ar 15:0 sakāva otrās līgas vienību "Limbaži", "Valmiera Glass"/ViA ar 3:0 pārspēja pirmās līgas klubu Preiļu BJSS, bet "Spartaks" ar rezultātu 8:1 sagrāva "Ghetto"/"Gvatar", kas spēlē Latvijas otrajā līgā.

Tāpat pārī starp virslīgas un pirmās līgas komandām uzvaru svinēja "Riga", kas ar 2:0 apspēlēja "Super Nova" vienību, kamēr krietni grūtāk astotdaļfinālā klājās "Ventspilij", kas vien ar 2:1 pārspēja "BetLanes" no otrās līgas. Tikmēr divu pirmās līgas komandu duelī "Daugavpils"/"Progress" viesos ar 6:2 sagrāva "Grobiņu".

Pērn rudenī par Latvijas kausa ieguvējiem pirmo reizi tika kronēti "Liepāja"/"Mogo" futbolisti, kuri finālā ar 2:0 pārspēja "Riga". Pērn tika izspēlēti pat divi kausi, jo tika noslēgta 2016./17.gada sezonas kausa izcīņa, tajā pavasarī triumfējot "Ventspilij".

Turpmāk Latvijas kauss tiks izspēlēts kalendārā gada ietvaros.

Latvijas kauss futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008. gadam, bet kopš 2009./10. gada tas tiek iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī.