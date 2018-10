Vārtsargam Robertam Ozolam vairākkārt glābjot vienību pēcspēles 11 metru sitienos no vārtu zaudējuma, "Riga FC" komanda trešdien atjaunotajā Daugavas stadionā piro reizi savā vēsturē izcīnīja Latvijas kausu futbolā.

Finālā "Riga FC" un "Ventspils" pēc pamatlaika un pagarinājuma cīnījās neizšķirti 0:0, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5:4 uzvarēja rīdzinieki.

"Riga FC" klubam šī ir pirmā lielā trofeja vēsturē.

Spēle iesākās ar piesardzīgu futbolu, pretiniekiem nemetoties apdraudēt vārtus. Pirmajās 25 minūtēs pie vārtiem nebija neviena bīstama momenta, bet, pirmajam puslaikam tuvojoties beigām, komandas aktivizējās. Tiesa, sitienu pa vārtiem joprojām nebija, taču pirmajā puslaikā pāri vārtiem sita viens no rīdzinieku līderiem Deniss Rakels.

Pirmā puslaika beigās ar neprecīzu sitienu atzīmējās arī "Ventspils" futbolisti, bet rezultāts tā arī netika atklāts, pirmajām 45 minūtēm noslēdzoties ar 0:0.

Arī otrajā puslaikā abu vienību izpildījumā dominēja piesardzīgs futbols. Pie ļoti labas izdevības 63. minūtē tika "Riga FC" leģionārs Kamils Biliņskis, kura sitiens pēc Rakela piespēles lidoja tikai nedaudz garām vārtiem. Turpinājumā gan iniciatīva pārgāja "Ventspils" futbolistu pusē, pāris reizes spēlē iesaistoties arī rīdzinieku vārtsargam Robertam Ozolam.

Savukārt mača 90. minūtē izcila iespēja izraut uzvaru bija "Riga FC" futbolistiem, taču ventspilnieku leģionārs Abduls Garafs Mamahs glāba Kurzemes vienību no vārtu zaudējuma, izsitot bumbu no tukšiem vārtiem. Arī mača pamatlaiks noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Līdz ar to cīņa turpinājās pagarinājumā, kur aktīvāku sniegumu demonstrēja "Riga FC" futbolisti. Jau 94. minūtē mača rezultātu varēja atklāt Rakels, kura spēcīgais sitiens atsitās pret vārtu pārliktni. Turpinājumā rīdziniekiem bija vēl pāris labas iespējas izcelties, kamēr "Ventspils" kaut ko sakarīgu spēja izveidot ļoti reti.

"Riga FC" vārtsargam Ozolam spēlē vajadzēja iesaistīties reti, bet arī papildlaiks noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

Līdz ar to šī gada kausa ieguvējs tika noskaidrots 11 metru sitienu sērijā. To ar precīzu sitienu atklāja Ivans Lukjanovs ("Riga FC"), bet precīzs bija arī Tosins Aijeguns ("Ventspils"). Savukārt otrās sērijas ievadā ventspilnieku vārtsargs Vitālijs Meļņičenko atvairīja Rakela sitienu, bet Kurzemes klubu pēc tam vadībā ar 2:1 izvirzīja Amansiu Fortešs.

Trešo sēriju ar vēl vienu atvairītu sitienu iesāka Meļņičenko, pēc tam Ozols atvairīja Ritvara Rugina sitienu. Tādējādi pēc trim sērijām rezultāts bija 2:1 par labu "Ventspilij". Ceturto sēriju ar precīzu sitienu atklāja brazīlietis Felipe Brisola ("Riga FC"), bet ventspilnieka Eduarda Tīdenberga sitienu pēcāk atkal atvairīja Ozols.

Tādējādi pēdējā sitienu sērija sākās ar neizšķirtu 2:2. "Riga" futbolists Stefans Paničs un ventspilnieks Medžits Neziri bija precīzi, bet sesto sēriju ar trāpīgu sitienu iesāka "Riga" kapteinis Volodimirs Bajenko, precīzs bija arī "Ventspils" futbolists Vadims Žuļevs.

Septītā sērija iesākās ar Tomislava Šariča ("Riga FC") precīzu sitienu, kamēr savu iespēju neizmantoja "Ventspils" aizsargs Nauris Bulvītis, jo viņa sitienu atsita Ozols. Tādējādi "pendelēs" ar 5:4 uzvarēja rīdzinieki.

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936. gada pie prestižās trofejas tikušas 37 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu ieguvušas 11 dažādas vienības. "Ventspils" futbolisti līdz šim turnīrā uzvarējuši septiņas reizes, kamēr "Riga" komanda tikusi pie sava pirmā titula.

Ar septiņiem iegūtiem tituliem ventspilnieki dala otro vietu kā nopelniem bagātākie turnīra vēsturē, kamēr pirmajā vietā ir vairs neeksistējošais "Skonto" klubs, kas no 1992. līdz 2012. gadam turnīrā triumfēja astoņas reizes. Līdz šim pēdējo reizi "Ventspils" sacensībās uzvarēja 2016./2017. gada sezonā, kad finālā pēcspēles sitienu sērijā tika pārspēta tieši "Riga". Finālā kurzemnieki spēlēja desmito reizi vēsturē.

Lai arī Rīgas klubs kausa trofeju nebija spējis iegūt, turnīra finālā komanda spēlēja jau trešo reizi pēc kārtas. 2016./2017. gada sezonas izšķirošajā spēlē pēc 2:2 neizšķirta tika zaudēts "Ventspils" komandai 11 metru sitienu sērijā ar 5:6, bet 2017.gada turnīrā ar 0:2 finālā tika atzīts "Liepāja/Mogo" vienības pārākums.

Abas komandas šīs sezonas turnīrā iesaistījās no astotdaļfināla barjeras, kurā tās tika pie sarežģītām uzvarām. "Ventspils" pretinieku laukumā ar 2:1 pārspēja otrās līgas komandu "BetLanes", bet "Riga FC" arī viesos ar 2:0 apspēlēja "komanda.lv" pirmās līgas pārstāvi "Super Nova". Pēcāk ceturtdaļfinālā tika samēroti spēki ar konkurentiem no "SynotTip" virslīgas – rīdzinieki ar 3:1 savā laukumā uzvarēja valsts čempioni Jūrmalas "Spartaku", kamēr ventspilnieki pretinieku laukumā papildlaikā ar 1:0 lika kapitulēt līdzšinējiem trofejas īpašniekiem no Liepājas. Zīmīgi, ka Ventspils un Liepājas komandas turnīra ceturtdaļfinālā satikās jau ceturto reizi pēc kārtas.

Pusfinālā "Ventspils" savu skatītāju priekšā ar 2:1 uzvarēja RFS komandu, kas šajā turnīrā etapā apstājās trešo reizi pēc kārtas. Savukārt "Riga FC" fināla norises vietā arīdzan ar 2:1 sarūgtināja "Metta/Latvijas Universitāte" vienību, kas labāko četriniekā bija iekļuvusi pirmoreiz.

Turnīra finālspēle Daugavas stadionā Rīgā norisinājās pirmoreiz kopš 2000. gada. Kopš 2017. gada turnīra uzvarētājiem tiek pasniegta jauna dizaina un identitātes trofeja.

Latvijas kauss futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008. gadam, bet kopš 2009./2010. gada tas tika iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī, līdz ar to ceturtā Latvijas dalībniece Eirokausos tika noskaidrota vien aptuveni mēnesi pirms jaunās UEFA Eiropas līgas sezonas sākuma.

Finālmaču pirmo reizi karjerā tiesāja Dmitrijs Naļivaiko, kuram asistēja Deniss Ševčenko un Aleksejs Griščenko, bet ceturtais tiesnesis bija Jevgēnijs Vasjukovs.