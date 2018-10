"SynotTip" Latvijas futbola virslīgā svētdien "Riga" 26.kārtas centrālajā mačā aizraujošā cīņā "Skonto" stadionā spēlēja 0:0 (0:0) pret "Ventspili", vēl nenodrošinot Latvijas čempiones trofeju.

"Riga" titulu varēja nodrošināt uzvaras gadījumā, bet "Ventspils" ir izstājusies no cīņas par pirmo vietu.

Pirmajā puslaikā bija vērojama aktīva abu komandu cīņa, turklāt kādā no epizodēm Elvis Stuglis raidīja bumbu vārtos pēc centrējuma, tomēr tie netika ieskaitīti, jo mirkli pirms vārtu guvuma Stuglis pārkāpa noteikumus. Mača turpinājumā līdz pārtraukumam spēle joprojām bija saspringta, taču neviena no komandā gūto vārtu rēķinu neatklāja.

Otrajā puslaikā rīdzinieki nopelnīja 11 metru sitienu uz saviem vārtiem, sniedzot "Ventspils" klubam teicamu iespēju izvirzīties vadībā. Pie bumbas stājās Amansiu Fortešs, kurš izpildīja vārtsargam viegli atvairāmu sitienu, bumbu raidot praktiski pa vidu. Roberts Ozols atvairīja "pendeli" un ieguva emocionālu pacēlumu savai komandai.

Mača turpinājumā Ivans Lukjanovs guva savainojumu, kura dēļ nevarēja turpināt maču, bet pēdējās minūtēs bija vērojami vairāki abu komandu uzbrukumi. Otrā puslaika kompensācijas laikā Ritvars Rugins bumbu no tuvas distances sita pa vārtu stabu, bet Deniss Rakels pēdējā "Riga" uzbrukumā ar galvu no sarežģītas pozīcijas aizsita garām tukšiem vārtiem.

Līdz ar to neviena no komandām vārtus neguva, bet rīdziniekiem potenciālā titula izcīnīšana būs jāatliek uz kādu no atlikušajām divām spēļu kārtām.

"Riga" komandai bija iespēja četru dienu laikā nodrošināt savu otro titulu, turklāt izdarot to ar uzvarām pār "Ventspili". Trešdien abas komandas tikās Latvijas kausa finālā, rīdziniekiem gūstot virsroku pēcspēles sitienu sērijā, kurā vārtsargs Ozols atvairīja trīs pretinieku "pendeles".

Pēc pazīstamā ukraiņu speciālista Viktora Skripņika stāšanās pie "Riga" stūres galvaspilsētas futbolisti turnīros Latvijā vēl nav cietuši zaudējumus. Virslīgā "Riga" komandai ir 17 bezzaudējumu sērija, kuru tā ievadīja ar galvenā trenera vietas izpildītāju Mihailu Koņevu pie stūres.

Tikmēr "Ventspilij" ir septiņu bezzaudējumu sērija, iepriekšējo neveiksmi ciešot tieši pret "Riga" futbolistiem.

Visas trīs iepriekšējās šo komandu virslīgas spēles šosezon bija noslēgušās ar rezultātu 1:0 "Riga" labā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka citās svētdienas spēlēs RFS ar 4:0 (0:0) savā laukumā sagrāva Jūrmalas "Spartaks" vienību, vēl saglabājot teorētiskas izredzes izcīnīt čempiones titulu.

Savukārt citā svētdienas mačā "Liepāja"/"Mogo" viesos ar 2:0 (2:0) uzveica "Jelgavu", bet "Valmiera Glass"/ViA savā laukumā Vidzemes Olimpiskā centra stadionā ar 0:2 (0:0) zaudēja "Metta"/"Latvijas Universitāte (LU) futbolistiem.

Virslīgas pēdējās kārtas aizrit klubu nesaskaņu ēnā. Kā vēstīts, ceturtdien "Latvijas Futbola Virslīgas" (LFV) biedru kopsapulcē pieci no astoņiem biedriem nobalsoja par Latvijas Futbola federācijas (LFF) Elites futbola un Sacensību komiteju piedāvāto 17/8 modeli, kas paredz, ka sezonas pieteikumā jābūt 25 futbolistiem, no kuriem 17 ir pašmāju spēlētāji, bet astoņi - leģionāri.

Pret šo ieceri bija trīs klubi - "Ventspils", "Riga" un "Spartaks" -, kuri pirms balsojuma pameta kopsapulci.

Virslīgas kopvērtējuma galvgalī ar 60 punktiem 26 spēlēs ir "Riga", kamēr 55 punkt ir RFS. Tālāk seko "Ventspils" ar 54 punktiem, bet ceturtā ar 45 punktiem ir "Liepāja"/"Mogo". 41 punkts ir iepriekšējo divu gadu valsts čempionei "Spartaks". Tikmēr 19 punktus iekrājusi "Metta"/LU, pie 18 punktiem tikusi "Jelgava", kamēr pēdējā ar pieciem punktiem ir "Valmiera Glass"/ViA komanda.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka LFV un sporta bārs ''SynotTip'' pēc 2018.gada sezonas beigām noslēgs aizvadīto trīs gadu sadarbību. Līdz ar to virslīgai nākamsezon, visticamāk, būs jauns ģenerālsponsors.