Itāļu futbola žurnālists Mateo Boneti norādījis, ka ķermeņa rādītāji Ronaldu ir kā 20 gadus vecam profesionālam futbolistam. Tauku masa viņa ķermenī ir tikai 7%, muskuļu masa – 50%. Vidējais rādītājs futbolistiem viņa vecuma grupā ir attiecīgi 10-11% un 46%.

