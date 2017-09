Atgriežoties Eirokausos pēc 20 gadu pārtraukuma, Latvijas uzbrucēja Artjoma Rudņeva pārstāvētās Vācijas vienības "Koln" fani ceturtdien par stundu aizkavēja maču, kurā vēlāk viņu mīluļi viesos ar 1:3 (1:0) piekāpās Londonas "Arsenal" no Anglijas.

Ķelne ir tikai 500 kilometru attālumā no Londonas, tāpēc uz spēli bija devušies aptuveni 20 000 viesu līdzjutēju. Spēle tieši viņu uzvedības dēļ sākās stundu vēlāk nekā plānots, jo bez biļetēm esošie viesu līdzjutēji centās ielauzties stadionā.

Pats mačs Ķelnes faniem sākās ļoti veiksmīgi un jau devītajā minūtē viesi izvirzījās vadībā, kad "Arsenal" vārtsargs Davids Ospina kļūdījās izgājienā un no tālas distances precīzs bija Hons Kordova.

Tomēr otrajā puslaikā "Arsenal" spēja nodrošināt panākumu. Vispirms izcēlās Seads Kolašinačs, kurš precīzi sita, kad viņam bumba nokļuva tieši uz kājas pēc rikošeta, bet vēlāk pēc lieliskas individuālās darbibas ar skaistu tālsitienu nekļūdīgs bija arī Aleksis Sančess. Savukārt trešos vārtus guva Ektors Beljerins, kurš bija pirmais pie atsistās bumbas pēc Teo Valkota raidījuma.

Rudņevs slimības dēļ izlaida iepriekšējo "Koln" maču bundeslīgā un arī nemaz nebija devies ar vienību uz Londonu.

Rudņevs pavasarī palīdzēja "Koln" komandai kvalificēties UEFA Eiropas līgas turnīram, pateicoties piektajai vietai Vācijas bundeslīgā. Vienība ir 1986.gada UEFA kausa fināliste, bet Eirokausos sacenšas pirmoreiz kopš 1997.gada.

Rudņevs līdz šim vienīgo reizi UEFA Eiropas līgā spēlēja 2010./2011.gada sezonā, kad rādīja fantastisku sniegumu ar Polijas komandu Poznaņas "Lech" un iesita "hat-trick" pret slaveno Turīnas "Juventus" vienību.

"Arsenal" komanda kopš 2000./2001.gada sezonas allaž bija spēlējusi UEFA Čempionu līgā, reizi arī iekļūstot finālā, bet šajā pavasarī Anglijas premjerlīgā guva vien piekto vietu. Iepriekšējo reizi UEFA kausā (pašlaik Eiropas līgā) "Arsenal" spēlēja 1999./2000.gada sezonā, sasniedzot finālu.

Abas komandas sacenšas H apakšgrupā, kuras vēl vienā pirmās kārtas mačā Baltkrievijas čempione Barisavas BATE viesos cīnījās 1:1 (0:0) ar Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas.

Vēl vienā mačā starp divām futbola lielvalstu komandām Itālijas vienība Bergāmo "Atalanta" ar 3:0 (3:0) savā laukumā apspēlēja Liverpūles "Everton" no Anglijas.

Līdz ar to, ja jaunā UEFA Čempionu līgas sezona šonedēļ Anglijas premjerlīgas klubiem sākās ar četrām uzvarām un vienu neizšķirtu, Eiropas līgas ievadā tās divas vienības guva tikai vienu panākumu.

Neizšķirti noslēdzās arī vēl viens lielvalstu klubu mačs, Vācijas vienībai Berlīnes "Hertha" mājās nospēlējot 0:0 (0:0) ar Bilbao "Athletic" no Spānijas. Tāpat punktus zaudēja Francijas komanda Lionas "Olympique", viesos spēlējot 1:1 (0:0) ar Kipras komandu Limasolas "Apollon", kurai kompensācijas laika trešajā minūtē vārtus iesita spānis Sardinero Adrians.

Neveiksmi cieta Vācijas vienība "Hoffenheim", kas savā laukumā ar 1:2 (1:1) piekāpās Bragas "Sporting" no Portugāles, Itālijas komanda "AC Milan" izbraukumā ar 5:1 (3:0) sagrāva Vīnes "Austria" no Austrijas, ar "hat-trick" atzīmējoties portugālim Andrē Silvam, bet "Villarreal" no Spānijas ar 3:1 (1:0) mājās droši uzvarēja Kazahstānas vienību "Astana", kas UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā apspēlēja Latvijas spēcīgāko vienību Jūrmalas "Spartaks".

Tāpat Marseļas "Olympique" no Francijas ar 1:0 (0:0) uzveica "Konyaspor" no Turcijas, bet Spānijas vienība Sosjedadas "Real" ar 4:0 (3:0) mājās droši uzveica Norvēģijas gandu Tronheimas "Rosenborg", divreiz izceļoties Djego Ljorentem. Romas "Lazio" no Itālijas izbraukumā ar 3:2 (0:1) apspēlēja Nīderlandes vienību Arnhemas "Vitesse", uzvaras vārtus 75.minūtē gūstot Alesandro Murdžam, bet spēcīgā Francijas komanda "Nice" ar 5:1 (3:0) viesos sagrāva Varegemas "Zulte" futbolistus no Beļģijas, jau pirmajās 20 minūtēs divreiz izceļoties Alasanam Plea.

Tikmēr pārliecinošāko uzvaru izcīnīja Krievijas vienība Sanktpēterburgas "Zeņit", kas turklāt izbraukumā ar 5:0 (3:0) sagrāva Maķedonijas komandu Skopjes "Vardar". Šeit pirmajā 21 minūtē divreiz izcēlās Aleksandrs Kokorins.

Ceturtdien UEFA Eiropas līgā laukumā devās arī latvieša Andra Treimaņa vadītā tiesnešu brigāde sešu cilvēku sastāvā, vadot maču, kurā Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē vietējā "Steaua" vienība ar 3:0 (2:0) uzvarēja Plzeņas "Viktoria" no Čehijas.

Pagājušajā gadā Treimanis ar savu tiesnešu brigādi sešu cilvēku sastāvā pārraudzīja trīs UEFA Eiropas līgas grupu turnīra spēles, bet pirmoreiz šādas raudzes nozīmējumu viņš ar kolēģiem saņēma 2015.gadā.

UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā 48 komandas salozētas 12 apakšgrupās pa četrām katrā. Pēc divu apļu turnīra izslēgšanas sacensības sasniegs katras grupas divas labākās vienības, kur tām pievienosies UEFA Čempionu līgas apakšgrupu trešās komandas.