Aizdomās par mēģinājumu nogalināt aizturēti 25 un 26 gadus veci vīrieši, kuri bijuši "AS Roma" fani. Savukārt cietušais ir "Liverpool" fans un viņam konstatēta galvas trauma.

"Liecinieki apgalvo, ka cietušais saņēmis sitienu ar jostu un tad nokritis. Viņa stāvoklis tiek raksturots kā kritisks, par to ir informēti viņa tuvinieki," sacīja policijas inspektors Pols Speits.

Neilgi pirms Čempionu līgas pusfināla pirmās spēles, kurā "Liverpool" ar 5:2 uzvarēja "AS Roma", netālu no "Anfield" stadiona izcēlās nekārtības starp abu komandu agresīvākajiem faniem. Pēc aculiecinieku teiktā, apmēram 80 Romas komandas atbalstītāju pa mazajām ieliņām izspraukušies uz pilsētas rajonu, pa kurieni uz stadionu devušies "Liverpool" fani. BBC publicētajos video redzams, ka vismaz vienam no faniem rokās ir āmurs, bet citi sadursmēs izmantojuši pirmo, kas pagadījies pa rokai.

Pēc šīm nekārtībām aizturēti septiņi vīrieši, kuriem uzrādītas apsūdzības par kautiņu publiskā vietā, fizisku uzbrukumu, auksto ieroču glabāšanu un noziedzīgu nodarījumu. Izmeklētāji arī izvērtēs petaržu lietošanu stadiona tuvumā pirms spēles.