Iepriekš Spānijas Superkausa īpašniekus noteica divu spēļu summā, un sākotnēji bija paredzēts, ka pirmā to tām notiks 5. augustā. Spānijas Futbola federācija (RFEF) tagad nolēmusi, ka šogad Superkausa ieguvēju noteiks vienā spēlē, to paredzēts aizvadīt 12. augustā Marokā, Tanžīrā.

"Lēmums par Superkausa izcīņas formāta maiņu un spēles pārcelšanu uz Maroku pieņemts vēlu, atstāts bez skaidrojuma un to diktējusi vēlme palīdzēt vienam no klubiem gūt ekonomisku labumu. Viena no komandām nolēma, ka pārbaudes spēle Sanfrancisko ir svarīgāka, un RFEF lēmums ir labvēlīgs tikai viņiem," teikts "Sevilla" fanu paziņojumā, kas publicēts portālā "Football Espana".

Līdzjutēji atsaucas uz "Intercontinental Champions Cup" turnīru ASV, kura ietvaros "FC Barcelona" 4. augustā tiksies ar "AS Roma".