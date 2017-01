Spānijas Antidopinga aģentūra uzsākusi izmeklēšanu pret franču futbolistu pēc tam, kad kļuva zināms, ka pagājušā gada decembrī viņš Losandželosā apmeklējis "DripDoctors" klīniku, kas specializējas intravenozā vitamīnu terapijā, ziņo izdevums "Football Espana". Pēc aģentūras darbinieku domām, ar šīs terapijas palīdzību iespējams noslēpt aizliegto preparātu pēdas.

Izmeklēšana tika uzsākta pēc klīnikas paziņojuma sociālajos tīklos par to, ka Nasri tur sniegti pakalpojumi "imunitātes" uzlabošanai, lai sportists saglabātu veselību "smagās sezonas laikā "Sevilla" komandā", kā arī publicēti fotoattēli ar futbolistu no klīnikas.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu

— Drip Doctors (@DripDoctors) December 27, 2016