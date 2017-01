Apsaimniekotāju nesaskaņu dēļ postā slīgst viens no slavenākajiem sporta stadioniem pasaulē - "Maracana", kas 2016. gadā uzņēma Riodežaneiro olimpisko spēļu atklāšanas un noslēguma ceremoniju, bet 2014. gadā - Pasaules kausa finālspēli, ziņo vietējie mediji.

Līdz olimpiskajām spēlēm stadionu apsaimniekoja Riodežaneiro štata īpaši izveidota akciju sabiedrība "Maracana S.A", bet spēļu laikā šo darbu uzņēmās olimpiādes orgkomiteja, un tagad celtniecības koncerns "Odebrecht", kam pieder 95% "Maracana A.S" akciju, atsakās pārņemt atbildību par stadionu, jo olimpiādes organizatori neesot izpildījusi daļu paredzēto darbu. Abas puses ir vērsušās tiesā, lai šo jautājumu atrisinātu.

Riodežaneiro štata tiesa spriedusi, ka spēļu orgkomitejas neizpildītie darbi nav arguments, lai atbrīvotu "Maracana A.S." no atbildības par stadiona uzturēšanu, bet lēmums nav galīgs un to iespējams pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Kopš "Maracana" stadiona pārņemšanas "Odebrecht" zaudējumi no leģendārā sporta objekta uzturēšanas sasnieguši 173 miljonus Brazīlijas reālu (53 miljoni eiro). Būvkompānijas vadība ne reizi mēģinājusi lauzt līgumu ar štata valdību, atgriežot tai stadiona pārvaldību, taču neveiksmīgi. Štata vadība, kas piedzīvo vienu no smagākajām ekonomiskajām krīzēm valsts vēsturē, nevēlas uzņemties papildu finanšu slogu.

Līdz ar to, kā jau šādos gadījumos notiek, stadionu nekopj neviens un tas tiek pamazām izlaupīts - no stadiona aiznesti divi bronzas krūšutēli, kuros attēlots sporta žurnālists Mario Filju, kura vārdā oficiāli nosaukts šis stadions, un bijušais pilsētas mērs Anželu Mendešs di Moreiss, kā arī divi televīzijas ekrāni un ugunsdzēsības sistēmas vara detaļas. Futbola spēles šajā stadionā netiek aizvadītas, tāpēc nestrādā liela daļa apgaismes objektu, daudzi krēsli ir salauzti.

Pēdējoreiz stadions tika izmantots pagājušā gada nogalē, kad tur uzņēma labdarības futbola spēli traģiski bojā gājušās "Chapecoense" komandas piemiņai.