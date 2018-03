Līgums ar treneri lauzts "neapmierinošu rezultātu dēļ". Premjerlīgas kopvērtējumā "Southampton" ieņem 17. vietu, taču Anglijas kausa izcīņā klubs ir iekļuvis ceturtdaļfinālā. No izkrišanas zonas "Southampton" atpaliek tikai par vienu punktu, bet šajā sezonā atlicis aizvadīt vēl astoņas spēles.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mauricio Pellegrino: https://t.co/OmTEYzGOxe