Spānijas futbola izlase trešdien prezentēja savas 2018. gada Pasaules kausa izcīņas formas, un līdzjutēji tās uztvēra ar dalītām izjūtām, raksta BBC.

Kritiķi norāda, ka formas tērpu krāsas ir līdzīgas Otrās Spānijas republikas karoga krāsām, nevis pašreizējā Spānijas karogam. Otrā Spānijas republika pastāvēja no 1931. līdz 1939. gadam. Šīs republikas karogs varot izraisīt nepatīkamas atmiņas tām ģimenēm, kuru radinieki piedalījās pilsoņu karā no 1936. līdz 1939. gadam. Sabrūkot republikāņu frontei, ģenerāļa Fransisko Franko kļuva par Spānijas diktatoru un līdz ar to pilsoņu karš bija beidzies.

Acīgākie Spānijas izlases līdzjutēji pamanījuši, ka galvenā formas tērpu problēma esot violetā krāsa, kas bija Otrās Spānijas republikas karogā. Šobrīd Spānijas karogs sastāv no sarkanās un dzeltenās krāsas.

Spānijas Futbola federācija un formas tērpu ražotāja "adiddas" pilnībā noliedz, ka formas tērpiem būtu kāds sakars ar Spānijas politiku.