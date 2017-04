Sprādzienos cieš futbola komandas 'Borussia Dortmund' autobuss; ievainots viens futbolists

Eksplozijas notikušas aptuveni pulksten 19 pēc vietējā laika.

Sprādzienos cietis spēlētājs Marks Bartra, kurš nogādāts slimnīcā, vēsta medijs. "Lai laba un ātra atveseļošanās, Mark!" komanda rakstīja savā tvitera kontā. Futbolistam konstatēts ievainojums rokā. Mediķi precizējuši, ka viņam bija salauzts plaukstas locītavas kauls, tāpēc veikta operācija, atzīmē BBC.

Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka sprādzienu rezultātā autobusam izbiruši logu stikli. "Autobusam tika konstatēti bojājumi divās vietās," apstiprināja kluba pārstāvis.

Policija apstiprinājusi, ka kopumā apkaimē bijuši trīs sprādzieni, no kuriem cietis arī futbola kluba autobuss. Dortmundes "Borussia" komandas pārstāvis informējis, ka sprādzieni nogranduši īsi pēc tam, kad autobuss izbraucis no viesnīcas, lai dotos ceļā uz stadionu. CNN precizē, ka sprādzieni notikuši aptuveni 13 kilometrus no stadiona, kur bija paredzēta spēle.

Dortmundes policija preses konferencē uzsvēra, ka sprādzienu mērķis bija tieši vērsts uz futbola komandu. Tāpat pirmās pazīmes liecina, ka "uzbrukums tika sarīkots ar spēcīgām sprāgstvielām." Netālu no sprādzienu vietas arī atrasta kāda vēstule, kuru policija pārbaudīs izmeklēšanas nolūkos.

Pagaidām nav skaidrs, kas izraisījis sprādzienu, norāda CNN. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti.

Foto: AFP/Scanpix

Dortmundes "Borussia" komanda savā tvitera kontā paziņojusi, ka pārējie spēlētāji atrodas drošībā, kā arī stadiona apkārtnē briesmas nedraudot. Pēc notikušajiem sprādzieniem faniem tika aizliegts pamest stadionu, jo policija tajā veica pārbaudes. Tajā laikā vairāki desmiti policistu apsargāja stadionu, kur uz spēli bija sapulcējušies simtiem līdzjutēju, informē CNN. Pēc pārbaudēm līdzjutēji tikuši evakuēti. Policija arī izteica pateicību faniem par atsaucību un sapratni pārbaužu laikā.

Medijs atgādina, ka otrdien Vācijas pilsētā Dortmundē tika paredzēts futbola komandas "Borussia Dortmund" mačs pret Francijas klubu "Monaco".

Spēle tiks pārcelta uz rītdienas plkst. 18.45 (plkst. 19.45 pēc Latvijas laika), informēja Dortmundes "Borussia" komanda.

"Rītdienas spēles norisē tiks iesaistīti tik daudz policistu, cik tas vien būs iespējams," preses konferencē paziņoja policija.

Kluba fani pēc notikušā izrādījusi atbalstu komandai, kā arī stadionā saukuši "Dortmunde, Dortmunde". Arī Francijas kluba "Monaco" fani izteikuši atbalstu, saucot "Dortmunde, Dortmunde". Sociālajos tīklos aktīvi tiek lietota mirkļbirka #bedforawayfans, lai tādējādi palīdzētu atrast pagaidu naktsmītnes Francijas kluba "Monaco" faniem.