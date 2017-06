Starptautiskā Futbola asociāciju valde (IFAB) lems par iespaidīgām izmaiņām futbola spēles noteikumos, mēģinot mačus padarīt dinamiskākus, vēsta BBC.

IFAB ir atbildīga par izmaiņām futbola noteikumos. Esot piedāvātas vairākas izmaiņas, kuras tiks izskatītas un, iespējams, arī apstiprinātas.

Viena no piedāvātajām izmaiņām ir spēles laika saīsināšana uz 60 minūtēm jeb diviem puslaikiem pa 30 minūtēm. Kā zināms, šobrīd futbols tiek spēlēts divus puslaikus pa 45 minūtēm, tomēr šis vairs netiek uzskatīts par efektīvu risinājumu, jo pārāk bieži tiek vilcināts laiks.

Ja spēle risinātos pēc formāta 2x30 minūtes, tad mača pulkstenis tiktu apturēts ikreiz, kad bumba nav spēlē. Situācijās, kad tiek gūti vārti, spēlētājs gūst savainojumu vai notiek spēlētāju maiņa, mača laiks neritētu uz priekšu. Līdz ar to spēles izspēles garums būtiski nemainītos. Bijušais futbola uzbrucējs Džanfranko Zola, kurš savulaik spēlējis Londonas "Chelsea" komandā uzskata, ka šis būtu ļoti veiksmīgs risinājums futbola uzlabošanai.

"Man personīgi patīk šis noteikums, jo ļoti daudzas komandas iegūst pārsvaru un vilcina laiku. Dažas piedāvātās izmaiņas man nepatīk, bet šis piedāvājums ir labs," teica Zola. Arī Londonas "Arsenal" vārtsargs Petrs Čehs atzinīgi izteicās par spēles laika saīsināšanu, jo viņaprāt futbolā efektīvi tiek nospēlētas tikai 25 minūtes katrā puslaikā.

Vēl viena no piedāvātajām izmaiņām ir spēles apturēšana pēc atvairīta 11 metru sitiena. Ja vārtsargs atvaira "pendeli", tad spēle tiek apturēta un tiek nozīmēts sitiens no vārtiem. Tāpat tiek meklēts veids, kā samazināt spēlētāju diskusiju skaitu ar galveno tiesnesi. Tiek piedāvāts risinājums, ka ar tiesnesi var runāt tikai komandas kapteinis.

Tiks meklēts arī daudz precīzāks skaidrojums, kad jāfiksē spēle ar roku, kā arī citi noteikumi tiks formulēti precīzāk, lai mazinātu pārpratumus.

Jāuzsver, ka šie ir tikai daži no priekšlikumiem, kuri tuvākajā nākotnē tiks apspriesti. Zinot to, cik futbolā cilvēki ir konservatīvi, pagaidām grūti spriest, vai kāda no piedāvātajām izmaiņām tiks apstiprināta.