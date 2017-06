Solovjova ienākšana valstsvienībā izsauca vairākos futbola sabiedrības cilvēkos sašutumu, tomēr viņš ar savu spēli patīkami pārsteidza daudzus skeptiķus. Arī piektdienas spēlē, kurā Latvija Rīgā ar 0:3 piekāpās Eiropas čempionei Portugālei, Solovjovs bija viens no redzamākajiem spēlētājiem laukumā.

"Tas ir futbols," tā par pirmajiem zaudētajiem vārtiem pēc Latvijas valstsvienības spēles pret Portugāli izsakās mājinieku aizsargs Aleksandrs Solovjovs "Spēlējot pret tādiem spēlētājiem kā Ronaldu, Andre Silva, Andre Gomešs, nedrīkst atslābināties ne sekundi. Katra mazākā atslābināšanās beidzas ar zaudētiem vārtiem, viņi izmantos pat pusmomentu, lai gūtu vārtus."

"Runājot par pirmajiem vārtiem, tos mēs izanalizēsim teorijas nodarbībā kopā ar komandu, pagaidām nevaru neko komentēt," tā Solovjovs par pirmā puslaika beigās ielaistajiem vārtiem.

"Tas, ka Ronaldu ir viens no planētas labākajiem spēlētājiem, to neviens nenoliegs," tā par portugāļu lielāko zvaigzni domā Solovjovs. "Nenoliegšu, no sākuma bija mandrāža. Eiropas čempioni, Ronaldu, bet tad, kad izgājām laukumā... Mūsu mājas, 8000 skatītāju, no kuriem 7000 atbalsta Latvijas valstsvienību, ģimene, draugi. Tieši tad mēs sapratām, ka spēlējam priekš viņiem. Bija ļoti patīkami tā spēlēt, atmosfēra bija fantastiska, tikai rezultāts varēja būt savādāks."

Lai gan Solovjovam ir 29 gadi, viņš ir viens no "nepieredzējušākiem" spēlētājiem valstsvienības rindās. "Agrāk valstsvienībā es neiekļuvu dēļ tā, kas notika ar mani ārpus futbola. Tas, kā es pavadīju brīvo laiku ārpus futbola, bet tagad viss ir mainījies par 180 grādiem. Ja kāds man paprasīs, tad es varēšu pastāstīt, kā nedrīkst darīt... Izlasē esmu iejuties ļoti labi. Labi puiši, labs treneru korpuss..."

Latvijas izlasē spēlē pret Portugāli debitēja četri futbolisti. Sākumsastāvā izgāja Jevgeņijs Kazačoks un Ņikita Koļesovs, bet uz maiņu iznāca Edgars Vardanjans un Dāvis Indrāns. Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs visiem četriem debitantiem veltīja labus vārdus, un arī Solovjovs veltīja atzinīgus vārdus jaunajiem futbolistiem.

"Puiši saprot, kas ir futbols, ja viņi turpinās strādāt, trenēties, tad var droši teikt, ka tā ir mūsu nākotne. Izsaukt viņus uz izlasi bija trenera lēmums, to es nevaru komentēt, bet no savas puses varu pateikt, kad esmu priecīgs par to, ka ienāk jaunas asinis izlases rindā."

Aizsarga parādītais sniegums bija ļoti pārliecinoši "Es zvaigznes no debesīm neķeru, es spēlēju par visiem 100%. Man uzticas gan izlasē, gan klubā, es esmu valstsvienības un RFS futbolists, taču ja mani kāds ievēros, tad esmu atvērts piedāvājumiem."