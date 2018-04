Ziņots, ka LFF valde otrdien ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par Starkova atbrīvošanu no valstsvienības galvenā trenera amata. Par Starkova atlaišanu nobalsoja seši no deviņiem klātesošajiem valdes locekļiem, bet trīs bija pret atbrīvošanu.

"Domāju, ka darbam šajā amatā veltīju visus savus spēkus un zināšanas. Es un mani kolēģi uzskata, ka darbs izlasē vienmēr ir gods. Ceru, ka šis lēmums nāks par labu Latvijas futbolam," savā nelielajā uzrunā medijiem teica Starkovs. "Vēlu veiksmi kolēģiem, ar ko kopā strādājām, un spēlētājiem, kuriem es šajā laikā kaut ko devu. Vēlu veiksmi turpmākajā Latvijas izlasei."

Kā zināms, marta beigās Latvijas futbola izlase pārbaudes spēlē piedzīvoja apkaunojošu zaudējumu vienai no vājākajām komandām pasaulē, Gibraltāra izlasei.

Aleksandrs Starkovs pie Latvijas nacionālās valstsvienības stūres bijis trīsreiz. Pirmoreiz šo amatu viņam uzticēja 2001. gadā, otrreiz — 2007. gadā un pēdējoreiz 2017. gadā.

Savas spēlētāja karjeras laikā Aleksandrs Starkovs ilgus gadus bijis Rīgas "FK Daugava" uzbrukuma līderis — viņš atzīts par 20. gadsimta otrās puses labāko Latvijas futbolistu. Pēc aktīvo futbolista gaitu beigšanas 1990. gadā Aleksandrs Starkovs devās uz Maskavu, kur pabeidza Krievijas Augstāko treneru skolu. Profesionālo trenera karjeru Starkovs iesāka savā bijušajā klubā FK "Daugava" kā galvenā trenera Jāņa Skredeļa palīgs.

1992. gadā Aleksandrs Starkovs kļuva par Latvijas U-21 futbola izlases treneri, kuru vadīja līdz 1994. gadam. 1993. gadā Aleksandrs Starkovs kļuva par "Skonto FC" galveno treneri, kopā ar klubu izcīnot 11 Latvijas čempionu titulus, kā arī sešas reizes triumfējot Latvijas kausa izcīņā. Laika posmā no 1995. līdz 2001. gadam Starkovs bija Latvijas futbola izlases galveno treneru Jāņa Giļa, Revaza Dzodzuašvili un Garija Džonsona palīgs.

2001. gada pavasarī Aleksandrs Starkovs pirmoreiz kļuva par Latvijas futbola izlases galveno treneri, un viņa vadībā Latvijas izlase ir sasniegusi vislielāko panākumu tās pastāvēšanas vēsturē, iekļūstot 2004. gada UEFA Eiropas čempionāta finālturnīrā Portugālē. 2004. gada beigās Aleksandrs Starkovs aizgāja no izlases un kļuva par viena no titulētākā Krievijas kluba Maskavas "Spartak" galveno treneri. Latvijas valstsvienības galvenā trenera amatā Starkovs atgriezās 2007. gadā, un pēc pieciem gadiem to atkal pameta, šo posteni pārņemot bijušajam izlases spēlētājam Marianam Paharam.

2016. gadā pēc Pahara uzaicinājuma Starkovs atgriezās izlasē kā trenera asistents, bet pēc Pahara atlūguma 2017. gada 19. aprīlī LFF valdes sēdē tika apstiprināts par Latvijas nacionālās futbola izlases galveno treneri.