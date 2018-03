Jau vēstīts, ka Latvijas izlase svētdien pārbaudes spēlē ar rezultātu 0:1 piekāpās Gibraltāra valstsvienībai, piedzīvojot vienu no apkaunojošākajiem zaudējumiem neatkarīgās valsts vēsturē. Lai arī publiskajā telpā tiek pieprasīta Starkova atkāpšanās, pēc šī zaudējuma viņš par to neieminējās.

"Futbolā pavadītais laiks tiek vērtēts pēc rezultāta. Uzreiz vēlos atzīmēt, ka rezultāts šajās spēles, protams, nav apmierinošs. Nospēlējām ļoti labu maču pret Fēru salām, kas reitingā jau kādu laiku ir augstāk pār mums un kuras sastāvā ir labi futbolisti. Pret Fēru salām arī iepriekšējās divās spēlēs mums neklājās viegli. Tikmēr šo maču Marveljā aizvadījām daudz labāk nekā iepriekšējos mačus. Spēles kvalitātes, rezultāta un parādītā rakstura ziņā komandas sniegums šajā mačā mani iepriecināja un deva zināmu cerību," sarunā ar Latvija Futbola federācijas (LFF) preses dienestu sacīja Starkovs. "Ja runājam par otro pārbaudes spēli pret Gibraltāru, tad visi mūsu patiesie līdzjutēji un arī nelabvēļi rēķinājās ar pozitīvu rezultātu. Visi domājām par uzvaru. Mums šoreiz tas neizdevās. Kādi ir iemesli? Ziniet, futbolā nereti notiek paradoksi. Šajā mačā mums piederēja pārsvars, it īpaši, pirmajā puslaikā. Savukārt otrajā puslaikā ielaidām vārtus pēc rikošeta, kas bija zināmā mērā neloģisks, ja vērtējam tieši pēc spēles gaitas... Toties šie vārti iepriecināja mūsu nelabvēļus."

"Viennozīmīgi tas ir slikts zaudējums. Galvenais secinājums ir tāds: visi, kas šobrīd met akmeņus mūsu virzienā, viņiem ir taisnība. Bet īsti vīrieši šādā situācijā cienīgi pārdzīvo šo neveiksmi un neatbild pretim," savu nostāju pret kritiķiem pauda treneris. "Mūsu komandas nelabvēļi turpretim šobrīd izmanto šo situāciju, lai pārmestu un apvainotus visus, tostarp, spēlētājus, trenerus, LFF vadību utt. Uzskatu šo par necienīgu rīcību. Patiesie Latvijas futbola līdzjutēji sapratīs atšķirību. Atkārtošos, šobrīd spēlētājiem ir ļoti pareizs zaudējuma pašnovērtējums un ir jūtama atbildības sajūta. Zaudējuma iemeslus nemeklējam ārpus komandas."

"Personīgi man tas nebija pārsteigums, un mani iepriecināja futbolistu attieksme par notikušo. Futbolistiem šobrīd ir kauns. Arī mums visiem ir kauns. Mūsu valstsvienības īsto līdzjutēju priekšā vēlos atvainoties par to, ka esam sagādājuši viņiem nepatīkamus mirkļus. Es nepārtraukti saņemu īsziņas un zvanus, kur cilvēki jūt līdzi... Atkārtošos, Gibraltārs ir tā komanda, kuru mums ir pienākums uzvarēt. Taču futbolā tādus vārdus kā "pienākums uzvarēt" allaž nepieciešams pierādīt laukumā," viņš turpināja. "Gan Latvijas izlase savulaik, gan arī jebkurš klubs iziet cauri šādiem sliktiem zaudējumiem. Jo ir tādi zaudējumi, par kuriem nav kauns... Šis zaudējums, protams, nav tas gadījums. Protams, ar spēlētājiem pēcspēles sapulcē runājām par to, cik nozīmīgi ir tādi faktori kā komandas sastāvs, kas tajā spēlē un kāda ir futbolistu attieksme, noskaņojums un pašatdeve."

Viņš turpinājumā sacīja, ka vairāki jaunie spēlētāji ar šādiem mačiem gūst vērtīgu pieredzi. Dāvis Indrāns vai Jevgeņijs Kazačoks izlasē vēl nav aizvadījuši pat desmit spēles, un viņiem nepieciešams aizvadīt gan labas, gan sliktas spēles. Tāpat Starkovs uzsvēra, ka meistarības trūkums Latvijas izlasē ir jūtams.

"Kas pietrūka? Meistarība. Tā ir meistarība paredzēt, kur nonāks konkrētā epizodē bumba, kā piekļūt tai utt. Vairākiem futbolistiem, kas pašlaik ir izlasē, ir tikai viens mīnuss – tā ir viņu jaunība un pieredzes trūkums. Protams, es nerunāju par tādu futbolistu kā Edgars Gauračs, kuram ir pieredze. Viņu izlaidu laukumā otrajā puslaikā, viņam bija vairākas iespējas, kur arī viņš varēja gūt vārtus... Tomēr, kā man liekas, mums pietrūka kopējas komandas saliedētības," skaidroja Latvijas izlases galvenais treneris. "Futbolā mēdz būt situācijas, kad tu neiesit bumbu vārtus, bet tev vismaz to jāiestumj vārtu tīklā... Futbolisti un treneri mani šajā brīdī sapratīs. Tas nozīmē, ka grūtās spēlēs vārti tiek gūti, pateicoties lielam gribasspēkam un degsmei to izdarīt. Šodien mums tas pietrūka. Protams, tas nenoņem no mūsu pleciem pašreizējos grēkus.

Starkovs arī sacīja, ka šie mači bija sagatavošanās UEFA Nāciju līgas spēlēm, kas būs septembrī, un mērķis esot bijis dot spēļu praksi jaunajiem futbolistiem.

"No valstsvienības treneru štāba puses varu apliecināt, ka strādājam ar lielu pašatdevi un kvalitatīvi, manuprāt. Gan treniņnometnes plānošanās posmā, gan arī treniņu laikā mēs ņemam vērā visas nianses. Izsaku pateicību Latvijas Futbola federācijai par nodrošinātajiem kvalitatīvajiem apstākļiem mūsu komandai. Uzskatu, ka arī šīs nedēļas laikā, ko mēs esam kopā izlasē, mēs varam attīstīt futbolistus pareizā virzienā," pauda Starkovs.

Latvijas izlase jau vairākas reizes nav spējusi demonstrēt uzbrūkošu futbolu pret teorētiski vājākiem pretiniekiem, ko treneris skaidroja ar pašreizējo spēles līmeni: "Tas ir meistarības līmenis. Mēs februārī aizvadījām cienīgu spēli pret Dienvidkoreju, taču arī šo maču zaudējām. Pret Saūda Arābiju arī, spēlējot kā otrais numurs, piedzīvojām zaudējumu. Pret Šveici, Portugāli spēlējām arī no aizsardzības... Šīs komandas lika mums tā spēlēt, tā nebija mūsu taktiskā izvēle. Beigu beigās, ja paskatāmies uz to pašu Islandes valstsvienību, kas nereti atdod spēles iniciatīvu pretiniekam ļoti mierīgi un dara to apzināti... Taču viņu pašreizējiem futbolistiem ir stipras kvalitātes, sabalansēts sastāvs, lieli meistari katrā līnijā, piemēram, Sigurdsons, kas gūst vārtus izšķirošajos brīžos. No šiem faktoriem arī veidojas šīs komandas panākumi."