Viens no šīs sezonas labākajiem Latvijas futbola uzbrucējiem Karašausks no FK "Liepāja"/"Mogo" komandas joprojām nav saņēmis izsaukumu uz galvenā trenera Starkova vadīto Latvijas izlasi. Karašauska vārds nav arī kandidātu sarakstā uz Latvijas izlases pēdējām spēlēm.

Pagājušajā nedēļā 360TV raidījumā "Hattrick" Karašausks neslēpa, ka ar Starkovu viņam konflikts ir kopš 2010. gada. Tobrīd 18 gadus vecais Karašausks spēlēja "Skonto", kura treneris bija Starkovs. "2010. gadā, kad biju "Skonto" komandā, Starkovs izdzina vienu spēlētāju no treniņa, izdzina otru, jo pateica kaut kādus lamuvārdus. Trešais biju es. Pēkšņi Starkovs pateica kaut ko krieviski, bet es klusi pateicu: "Runā latviski". Starkovs par to mani izdzina no treniņa, tad izsauca uz savu kabinetu," atklāti stāstīja Karašausks.

"Skonto" komandā starp abiem turpinājās nesaprašanās, uzbrucējs vēlāk atkal tika izsaukts uz Starkova kabinetu, kur treneris esot arī pieminējis Karašauska tēvu, kurš arī bija futbolists. "Viņš tur par kaut ko runāja, un pēkšņi pieminēja manu tēvu, sakot, ka viņš nebija tik labs futbolists kā, piemēram, (Jurijs) Ševļakovs, un tad es no dusmām ...," notikumus atstāstīja futbolists.

Trešdien notikušajā preses konferencē Starkovs nevēlējās tieši atbildēt, vai viņam konflikts ar Karašausku ir latviešu valodas dēļ, tā vietā skaidrojot komandas veidošanas principus. "Ja kāds kritizē, tad samazinās iespēja iekļūt izlasē. Komanda pārstāv valsti un tā ir liela atbildība. Mums jābūt morāli stipriem, spēcīgiem. Ja kāds aizmuguriski rāda pigu, tad tas ir vājš kolektīvs."

"Pirms Eiropas basketbola čempionāta runāju ar (Latvijas izlases galveno treneri) Ainaru Bagatski. Jautāju viņam, vai viens spēlētājs var uzvarēt spēli. Viņš atbildēja, ka nevar, jo ir jābūt komandai, saliedētai komandai. Ja spēlētājs nāk ar savu ideoloģiju un nepieņem Bagatska ideoloģiju, tad viņš nevar būt komandā," skaidro Starkovs. "Spēlētājam ir jābūt lojālam esošajai kārtībai. Trenera karjerā vienmēr esmu bijis lojāls pret spēlētājiem. Nekad neesmu uzspiedis spēlētājiem, ka ir jāiet ar labo vai kreiso kāju. Bet, ja viņš iet pretēji komandai, tad tas nāk par sliktu komandai."

"Par Karašauska tēmu. Tagad to nevēlos komentēt, jo neesmu kaut kādu "talk show" dalībnieks," piebilda pieredzējušais treneris.

Tāpat Starkovs tieši neatbildēja uz jautājumu, vai treniņos plāno pāriet uz latviešu valodu kā pamata darba valodu. "Treniņos izmantojam latviešu valodu. Vispār, tā ir jutīga tēma. Nevajag aizmirst, ka šis ir augsto sasniegumu sports. Te nedrīkst visu dalīt pa tēmām, te viss ir svarīgs. Nevēlos runāt (par latviešu valodas tēmu), tā ir jutīga tēma un katrs vārds var tikt iztulkots savādāk."