Šveices prokuratūra izvirzījusi apsūdzības korupcijā Francijas futbola grandu " Paris Saint-Germain " (PSG) prezidentam Naseram Al-Helaifi, kurš pašlaik ir viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem pasaules futbolā.

Katarietis Al-Helaifi iesaistīts FIFA korupcijas skandālā par Pasaules kausa spēļu raidtiesībām.

Lietā, kas iesākta šā gada martā, Al-Helaifi apsūdzēts kā mediju grupas "beIN" izpilddirektors. Tāpat tajā iesaistīts arī bijušais FIFA ģenerālsekretārs Žeroms Valks un vēl kāds vārdā nenosaukts biznesmenis.

Kā vēsta Šveices ģenerālprokurora birojs, Valks ir apsūdzēts par "nepamatotu priekšrocību" pieņemšanu no Al-Helaifi saistībā ar raidtiesību iegūšanu 2026. un 2030. gada Pasaules kausa finālturnīros, savukārt no nenosauktā biznesmeņa par 2018., 2022., 2026. un 2030. gada finālturnīru raidtiesībām.

Tiek ziņots, ka ceturtdien Valks ticis nopratināts, kā arī pārmeklēti viņa īpašumi Francijā, Grieķijā, Itālijā un Spānijā.

Valks 2016. gada februārī saņēma 12 gadu diskvalifikāciju no visām ar futbolu saistītajām aktivitātēm, jo ģenerālsekretāra amatā veicis ētikas normu pārkāpšanu, iesaistījies interešu konfliktā un kukuļņemšanā.

Tikmēr Al-Helaifi pašlaik ir atslēgas figūra 2022. gada Pasaules kausa organizēšanā Katarā, bet Francijas laikraksts "L'Equipe" viņu arī nosaucis par "ietekmīgāko cilvēku Francijas futbolā".

Kā vēstīts, aizvadītajā vasarā PSG komanda par 222 miljoniem eiro no Spānijas vienībai "Barcelona" iegādājās brazīliešu zvaigzni Neimaru, veicot lielāko darījumu vēsturē. Tāpat vienība no Francijas čempiones "Monaco" izīrējusi 18 gadus veco uzbrucēju Kiljanu Mbapē, kuru būs iespējams nopirkt par 180 miljoniem eiro un padarīt to par otro dārgāko darījumu vēsturē.