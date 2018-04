Šī abām komandām būs pirmā tikšanās reize Eiropas klubu turnīros. Šajā sezonā "Atletico" UEFA Čempionu līgā nepārvarēja grupu turnīru, un sezonu turpināja Eiropas līgā. Savukārt "Arsenal Eiropas līgā uzvarēja savā apakšgrupā, bet izslēgšanas spēlēs pārspēja Zviedrijas komandu "Ostersund", "AC Milan" un Maskavas CSKA. Madrides "Atletico" izslēgšanas spēlēs tika galā ar Dānijas vienību "Kobenhavn", Maskavas "Lokomotiv" un Lisabonas "Sporting".

Savukārt otrā pusfinālā tiksies Francijas klubs Marseļas "Olympique" un "Salzburg" vienība no Austrijas. Šīs abas komandas šajā sezonā UEFA Eiropas līgā spēlēja vienā apakšgrupā, un reizi nospēlēja neizšķirti 0:0, bet otrā mačā uzvaru ar 1:0 izcīnīja Zalcburgas komanda.

"Salzburg" izslēgšanas spēlēs pārspējusi Spānijas klubu "Real Sociedad", Dortmundes "Borussia" un Romas "Lazio", savukārt Marseļas klubs pieveica "Braga" no Portugāles, Bilbao "Athletic" no Spānijas un "Leipzig" no Vācijas.

Pusfināli tiks izspēlēti 26. aprīlī un 3. maijā, bet fināls notiks Lionā 16. maijā.