Eiropas Futbola federāciju savienības ( UEFA ) Disciplinārā un ētikas komisija pēc Ukrainas pieprasījuma ierosinājusi izmeklēšanu pret Itālijas futbola klubu "AS Roma" par "Doņeckas Tautas republikas" (DTR) simbolikas parādīšanos Romas stadiona tribīnēs UEFA Čempionu spēles laikā.

"Ukrainas Futbola federācija (UFF) ir pateicīga UEFA par operatīvu reakciju un izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz aizliegto pret Ukrainu karojošo prokrievisko teroristisko organizāciju simbolikas parādīšanos tribīnēs. Kopā mums jāizdara viss iespējamais, lai tamlīdzīgi incidenti neatkārtotos spēlēs, ko rīko UFF, UEFA un FIFA. Tāpat mēs cera, ka tuvākajā laikā līdzīga simbolika tiks aizliegta arī no FARE ("Football Against Racism in Europe") puses. Mēs nepieļausim futbola izmantošanu terorisma, ekstrēmisma un diskriminācijas propagandā," teikts UFF izplatītajā paziņojumā.

UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla spēles laikā 13. martā starp "AS Roma" un Doņeckas "Šahtar" pēdējo atbalstītāji tribīnēs izmantoja Ukrainā aizliegto separātistu simboliku.

UEFA Disciplinārā un ētikas komisija šo lietu izskatīs 31. maijā.