Pēc zaudējuma UEFA Superkausa izcīņas mačā Mančestras "United" galvenais treneris Žozē Mourinju bija neapmierināts ar tiesnešu darbību, ieskaitot pretinieku gūtos vārtus no aizmugures stāvokļa, savukārt Madrides "Real" vadītājam Zinedinam Zidānam neapnīk uzvarēt.

Jau vēstīts, ka UEFA Čempionu līgas uzvarētāji Madrides "Real" Superkausa mačā ar rezultātu 2:1 pārspēja Mančestras "United", kas triumfēja UEFA Eiropas līgā.

"Domāju, ka spēlējām labi. Zaudējām ar 1:2, taču vieni no viņu vārtiem tika gūti pēc aizmugures. Ar labu video tiesnesi rezultāts būtu 1:1, un uzvarētājs noskaidrotos papildlaikā. Domāju, ka viņi varēja gūt vairāk vārtu un arī mēs varējām to izdarīt. Pirmā puslaika vidū viņiem bija periods, kurā viņi dominēja. Viņi guva vārtus, kad to bija pelnījuši, tomēr tur bija aizmugure," pēc spēles sacīja Mourinju.

Savukārt Zidāns bija apmierināts ar laukumā notikušo: "Mums nekad neapniks uzvarēt. Šodien mani spēlētāji labi izmantoja presingu, neļāva pretiniekam spēlēt. Kad bumba bija pie mums, mēs pacietīgi izspēlējām kombinācijas, kuras bijām ieplānojuši."

"Mums ir daudz talantīgu spēlētāju, kuri spēj savu darbu paveikt augstā līmenī. Viņi visi vēlas uzvarēt. Šodien pirmo puslaiku aizvadījām gandrīz perfekti. Pēc pārtraukuma mums nācās pasvīst, bet nevajag aizmirst, ka šis bija fināls," uzsvēra Zidāns.