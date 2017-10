Latvijas futbola izlase sestdien 2018. gada Pasaules kausa atlases Eiropas zonas B grupā savā priekšpēdējā spēlē, parādot neizteiksmīgu sniegumu, viesos Toršavnā cīnījās neizšķirti 0:0 ar Fēru salu izlasi, pārtraucot deviņu spēļu zaudējumu sēriju. Latvijas komanda uzvaru neguva un bez panākumiem ir jau desmit spēles – iepriekšējais panākums gūts pirms vairāk nekā gada spēlē pret Andoru, ar ko būs jāspēlē otrdien, 10. oktobrī, Rīgā.

"Divējādi iespaidi. It kā nezaudējām, bet arī neuzvarējām. It kā ir viens punkts izbraukumā, bet nevinnējām komandu, kuru vajadzētu vinnēt," teica Vaņins, atzīstot, ka mača iznākums drīzāk ir vilšanās. "Godīgi sakot, Fēru salas bija tuvāk uzvarai nekā mēs. Mums bija pāris pusmomentu, bet bumbas kontrole bija viņiem. Neparādījām to labāko futbolu. Vispār nerādījām futbolu."

Lai gan Fēru salu futbolisti vairāk uzbruka, Vaņins neizjuta pārāk lielu darba apjomu savā pozīcijā. "Brīžiem biju dusmīgs uz aizsargiem, kad viņi piespēlēja, bet man nebija, kam piespēlēt bumbu. Pussargi bija tālu, aizsargi sevi nepiedāvāja, tāpēc vajadzēja sist tālāk no vārtiem."

Latvijas izlases rindās visi futbolisti skaitās profesionāļi, bet Fēru salu komandā daudzi spēlētāji ir amatieri un ikdienā strādā citu algotu darbu. Vaņins neslēpa, ka spēles gaitā vairāk izskatījās, ka Latvijas izlases futbolisti ir lielāki amatieri. "Skatoties no malas, var teikt, ka mums ir vairāk amatieru nekā viņiem. Spēlē ar Andoru vajag uzvarēt divcīņas, vairāk jākontrolē bumba un vairāk laika jāvelta uzbrukumam."

Pretinieku pārākumu atzina arī Latvijas izlases uzbrucējs Valērijs Šabala, kuram mača gaitā radās pāris labu momentu. "Ar pašatdevi bijām pelnījuši punktu, bet viņiem bija vairāk momentu. Viņiem taktiskais pārsvars, mums šodien kaut kas pietrūka, bet arī paveicās, ka nezaudējām. Nav prieka par punktu, jo cerējām uz ko vairāk."

"Varbūt pietrūka meistarības, futbola laukuma redzējums," sarūgtinājumu neslēpa uzbrucējs. Šabala atzina, ka vienā no momentiem par vēlu ieraudzījis komandas biedru Kazačoku, kurš bija labā pozīcijā, bet otrajā puslaikā nepamanīja pretinieku vārtsarga paslīdēšanu un tobrīd tukšos vārtus. "Tur mums tieši kaut kas pietrūkst, šīs nianses."

"Mēs domājām par trīs punktiem, bet beigās viņi mūs iespieda aizsardzībā. Viņi kontrolēja bumbu, pēdējās 10 minūtēs viņi pilnībā mūs iespieda. Nevar pat teikt, ka viņiem ir amatieri. Viņi ļoti labi kontrolēja bumbu, ir tehniski un fiziski labi sagatavoti," konstatē Šabala.

Pirms 10. oktobra spēles pret Andoru Šabala saka, ka Latvijas izlasei ir jāatdod visi spēki, lai savu skatītāju priekšā kaut kā reabilitētos. "Mums nav citu variantu. Mums ir jāuzvar savā laukumā un tā ir arī pēdējā spēle ciklā."

Šabalas viedoklim piekrīt jaunais uzbrucējs Roberts Uldriķis, kurš devās uz maiņu Toršavnā. "Nav tās pozitīvākās emocijas, jo nospēlējām neizšķirti pret Fērām, ko gribējās uzvarēt. Pirms spēles ar Andoru jāizanalizē šī spēle, jāizlabo kļūmes un labi jāatjaunojas pirms spēles. Emocijas noteikti spēsim gūt. Jo otrdien būs pēdējā spēle šajā ciklā un savu līdzjutēju priekšā."