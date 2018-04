Abu komandu atbildes spēle pēc nedēļas notiks Romā. Uzvarētājs divu spēļu summā iekļūs UEFA Čempionu līgas finālā, kurā 26. maijā Kijevā tiksies ar Minhenes "Bayern" vai "Real Madrid".

"Liverpool" cīņas gaitā bija vadībā ar 5:0, tomēr ļoti droši pārsvaru nenosargāja, mača izskaņā ielaižot divus vārtus.

Spēles sākums Liverpūles komandai izvērtās šķietami neveiksmīgs, jo savainojumu guva pussargs Alekss Oksleids-Čemberleins, kura vietā laukumā nāca Džeordžino Vijnaldums.

"Liverpool" gan neapjuka un ieguva pārsvaru spēles 36.minūtē, kad ar skaistu sitienu augšējā vārtu stūrī izcēlās Liverpūles vienības zvaigzne Salāhs. Ēģiptes izlases spēlētājs guva vārtus pret savu bijušo komandu, līdz ar to precīzo sitienu emocionāli neatzīmēja, tik pacēla gaisā rokas.

Savukārt pirmā puslaika izskaņā Salāhs panāca divu vārtu pārsvaru, izgājienā pret vārtsargu Alisonu eleganti pārmetot bumbu viņam pāri. Salāham tādējādi tie bija devītie un desmitie vārti šosezon Čempionu līgā.

Otrajā mača nogrieznī "Liverpool" turpināja demonstrēt lielisku sniegumu. Kādā no epizodēm jau trešos komandas vārtus guva Sadio Manē, kad pēc Salāha piespēles viņš bumbu raidīja vārtos no tuvas distances. Līdzīgus vārtus 61.minūtē guva arī Robērtu Firminu, kuru arī ar piespēli apgādāja Salāhs, kurš līdz ar to piedalījās četros no pieciem Liverpūles kluba gūtajiem vārtiem.

Rezultāts vēstīja jau 4:0, tomēr laukuma saimnieki negrasījās apstāties un pēc Džeimsa Milnera stūra sitiena otros vārtus spēlē guva Firminu. Arī viņam tie bija devītie un desmitie vārti šosezon Čempionu līgā.

Romas vienība gan spēles beigās mājiniekiem sagādāja lielas problēmas, un atgrieza nelielas cerības uz izglābšanos divus spēļu summā. "AS Roma" pirmos vārtus guva, kad 81.minūtē pēc centrējuma bumbu garām palaida Dejans Lovrens, bet to uztvēra Edins Džeko, kurš savu iespēju neizšķērdēja, raidot to tuvajā vārtu stūrī.

Savukārt četras minūtes vēlāk savā soda laukumā bumbu ar roku skāra Milners, par ko galvenais tiesnesis Fēlikss Brihs piešķīra 11 metru sitienu. To realizēja Djego Peroti un rezultāta starpību samazināja līdz trim vārtiem.

"Liverpool" Čempionu līgas finālā pēdējo reizi spēlēja 2007.gadā. Toreiz liverpūlieši zaudēja "AC Milan", bet vēl pirms diviem gadiem "Liverpool" triumfēja turnīrā. Savukārt Roma vienīgo reizi prestižākā UEFA klubu kausa finālā spēlējusi 1984.gadā, kad finālā nācās piedzīvot zaudējumu tieši "Liverpool" komandai.

"Liverpool" veiksmīgi pārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikāciju, bet grupu turnīrā izcīnīja pirmo vietu E grupā. Savukārt astotdaļfinālā tā divu spēļu summā ar 5:0 sagrāva "Porto" no Portugāles, bet ceturtdaļfinālā negaidīti pārliecinoši ar 5:1 sagrāva šī gada Anglijas čempioni Mančestras "City".

Savukārt "AS Roma" bija pirmā C grupā, bet astotdaļfinālā, tikai pateicoties izbraukumā vairāk gūtiem vārtiem, pārspēja Doņeckas "Šahtar" no Ukrainas, bet ceturtdaļfinālā ar šādu pašu principu pieveica Spānijas grandu "Barcelona". Zīmīgi, ka duelī pret spāņu vienību Romas klubs pēc pirmā mača atradās iedzinējos ar 1:4, bet atbildes spēlē savā laukumā guva virsroku ar 3:0.

"Liverpool" par Eiropas klubu turnīru prestižākās trofejas uzvarētāju kļuvusi piecas reizes, iepriekšējo panākumu gūstot 2005.gadā, kamēr "AS Roma" pie šīs prestižās balvas līdz šim nav tikusi.

Otrs UEFA Čempionu līgas pusfināls tiks uzsākts trešdien, kad savstarpēju cīņu aizvadīs Vācijas grands Minhenes "Bayern" un pašreizējie trofejas glabātāji Madrides "Real" no Spānijas.

Komandas, kas uzvarēs divu spēļu summā, iekļūs UEFA Čempionu līgas finālā, kas savukārt gaidāms 26.maijā Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.

Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas finālā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Madrides "Real", kas izšķirošajā spēlē ar 4:1 sagrāva Turīnas "Juventus".