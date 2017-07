Ventspils futbolistiem šī bija pirmā spēle pēc izstāšanās no UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra. Pirms Eirokausiem tika ciesti divi zaudējumi arī virslīgas spēlēs, bet iepriekšējā uzvara Latvijas čempionātā bija izcīnīta jūnija sākumā pret nu jau diskvalificēto "Babīti"/"Dinamo".

Mača rezultātu pirmā puslaika vidū atklāja nigērietis Adeleke Akinjemi, kuram izdevās vienatnē izskriet pret pretinieku vārtsargu Dāvi Ošu. Savukārt otrie vārti tika gūti spēles 59. minūtē, kad Akinjemi tautietis Aijeguns Tosins ar tālsitienu panāca 2:0. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 12 minūtes, krievu uzbrucējs Aleksejs Aleksejevs pēc centrējuma soda laukumā raidīja trešo bumbu "studentu" vārtos, nodrošinot komandai pārliecinošu uzvaru.

Visas četras Latvijas komandas jau ir izstājušās no Eirokausiem. Tikai "Liepāja", kas UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā spēlēja bez sava ģenerālsponsora nosaukumā, spēja dramatiski pārvarēt pirmo kārtu, bet otrajā neizmantoja daudzās iespējas un summā piekāpās Lietuvas komandai Marijampoles "Sūduva".

Tāpat pēdējā mēneša laikā galveno treneri zaudējusi čempione un kopvērtējuma līdere Jūrmalas "Spartaks", jo polis Mareks Zubs izlēma pievienoties Baltkrievijas klubam Soļigorskas "Šahtjor". Lielākā daļa komandu arī aktīvi papildināja sastāvus vasaras pāreju loga periodā, tomēr, piemēram, "Ventspils" un "Metta"/LU tikai atvadījās no futbolistiem. "Ventspili" pameta pērnās sezonas uzbrukuma līderis Ģirts Karlsons un viens no aizsardzības balstiem Nikola Boranijaševičs, bet no "Metta"/LU aizgāja pussargs Ingars Sarmis Stuglis.

"Metta"/LU pirms nedēļas viesos pārsteidzoši ar 1:0 uzvarēja "Liepāja"/"Mogo" futbolistus. Ja rīdziniekiem pirmdien izdotos pieveikt arī otru Kurzemes vienību, viņi kopvērtējumā būtu izkļuvuši no pēdējās pozīcijas.

Šobrīd "Liepāja"/"Mogo" savā laukumā tiekas ar "Riga" komandu, kas uzvaras gadījumā kļūs par kopvērtējuma līderi.

Pēdējā mēneša laikā ir aizvadītas vien divas virslīgas spēles, turklāt arī tagad netiks izspēlēta pilna kārta un čempionāts pilnvērtīgi atsāksies vien šajā nedēļas nogalē.

Virslīgas kopvērtējuma līderpozīcijā ar 22 punktiem 11 mačos ir "Spartaks", otrajā vietā ar 20 punktiem seko "Riga", bet pa 17 punktiem ir "Liepāja"/"Mogo" un "Jelgavai".

Tālāk ar 16 punktiem RFS futbolisti, bet attiecīgi 14 un deviņi punkti ir "Ventspilij" un "Metta"/LU.

Virslīgas astotā komanda "Babīte"/"Dinamo" pēc daudziem totalizatoru likmju uzraugu ziņojumiem par aizdomīgām spēlēm ir izslēgta no virslīgas un kausa izcīņas, turklāt visu maču rezultātu ar šīs komandas līdzdalību tika anulēti.