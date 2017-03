2015. gada Latvijas čempionei futbolā "Liepāja/Mogo" ir ilgtermiņa mērķi un komanda cer 4-5 gadu laikā sasniegt UEFA Eiropas līgas grupu turnīru, ceturtdien preses konferencē pauda vienības prezidents Māris Verpakovskis.

Kā zināms, pagājušās sezonas "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas ceturtā spēcīgākā komanda "Liepāja" ceturtdien paziņoja, ka uzsākusi vēl ciešāku sadarbību ar auto nebanku kreditēšanas uzņēmums AS "Mogo" un turpmāk vienības nosaukums būs "Liepāja/Mogo".

"Sadarbība ar "Mogo" pāraugusi vēl lielākā kvalitātē. Konkrētu summu, ko piešķir "Mogo" nevaru nosaukt, bet tie nav 10-20 tūkstoši. Mēģināsim izdarīt visu, lai attaisnotu uz sevi liktās cerības," teica Verpakovskis, uzsverot, ka kluba ambīcijas un mērķi ir visaugstākie. "Šosezon mērķis ir caur Latvijas kausu iekļūt Eirokausos. Savukārt virslīgā minimālais mērķis ir tikt pirmajā trijniekā, tomēr ambīcijas ir augstākas."

"Mūsu ilgtermiņa mērķis ir UEFA Eiropas līgas grupu turnīrs, ko vēlamies īstenot 4-5 gados. Vismaz pacīnīties par kvalifikācijas izšķirošo jeb "play-off" kārtu," stāstīja vienības prezidents. "Uzskatu, ka varēsim īstenot savus mērķus gan ar treneri Tamazu pie stūres, gan ar sponsora "Mogo" atbalstu. Uz papīra tik spēcīgs sastāvs nevienu sezonu nav bijis."

Pēc iepriekšējās sezonas komandas galvenā trenera amatu pameta Viktors Dobrecovs, bet viņa vietā pie darba ķērās Tamazs Pertija. Savukārt komandas sastāvā par "skaļāko" ieguvumu starpsezonā kļuva Latvijas izlases uzbrucēja Artūra Karašauska pievienošanās Kurzemes klubam.

"Vēl neesam gatavi atteikties no Liepājas pašvaldības palīdzības, taču pamazām vēlamies uz to iet. Lai iegūtu finanses tikai no sponsoriem, jābūt labiem komandas rezultātiem, jo īpaši Eirokausos," teica Verpakovskis, atklājot, ka komandas šī gada budžets varētu būt aptuveni 800 000 eiro, taču tas var mainīties, atkarībā no tā vai izdosies iekļūt Eirokausos. "Ar šo summu rēķināmies, vēl neieskaitot Eirokausus."

"No "Mogo" bonusi būs par kopējo rezultātu, nevis uzvarām atsevišķās spēlēm. Saprotams, ka sponsoram interesē vieta turnīra tabulā. Taču arī nesasniedzot šo rezultātu, "Mogo" atbalstam ir būtiska vieta mūsu budžetā," stāstīja prezidents. "No virslīgas un LFF puses nosaukuma maiņai nebija nekādu ierobežojumu. Vispirms ir jāizcīna ceļazīme uz Eirokausiem, tad jādomā, vai ar tādu nosaukumu varēsim startēt arī Eiropā."

Tomēr virslīgas izpilddirektors Olivers Šlēgls iepriekš sarunā ar aģentūru LETA uzsvēra, ka ja komanda kvalificēsies Eirokausiem, tur tai būs jāstartē ar nosaukumu "Liepāja". Līdzīgs piemērs ir Austrijā, nacionālajā čempionātā valsts spēcīgākajai komandai startējot ar nosaukumu Zalcburgas "Red Bull", bet Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) turnīros kā "Salzburg".

"Liepājā un citās komandās apmeklētība saistīta ar komandas spēli un rezultātiem. Pērn sezonas beigās to izjutām - kad spēle nevedās, līdzjutēji pazuda no tribīnēm. Šosezon ir pārliecība, ka rezultāts būs," pauda Verpakovskis.

Jauno virslīgas sezonu "Liepāja" sāka sestdien, savās mājās pirmās kārtas spēlē ar 0:1 zaudējot ambiciozajai "Riga" komandai. Vienīgos vārtus šajā mačā guva Latvijas futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs, kurš pērn sezonas otro pusi pavadīja tieši Liepājā.

Starpsezonā "Liepājas" sastāvā ir notikušas pamatīgas izmaiņas, jo komandu atstājuši tādu futbolisti kā Gorkšs, horvāti Marko Brtans un Dino Kluks, taču sastāvu papildinājis no Šveices atbraukušais uzbrucējs Karašausks un Artjoms Osipovs, kā arī vairāki leģionāri, turklāt pirmajā mačā nepiedalījās leģionāri no Mauritānijas Abdulaje Gaje un Mohameds Della Jalijs.

Komandas pieteikumā kopā ir deviņi leģionāri, ieskaitot Krievijas pilsoni Osipovu, kurš dzimis Latvijā. Virslīgas spēlē vienlaicīgi laukumā drīkst atrasties pieci ārzemnieki.

"Mauritānijas leģionāri spēlēs pēc izlašu pārtraukuma. Viņi izskatās ļoti labi arī uz Latvijas fona. Būs ļoti labs pastiprinājums komandai," Verpakovskis atklāja, ka nākamajā spēlē šie jaunie futbolisti vēl nedosies laukumā. "Visi noteikti nebūs apmierināti un gribēs laukumā redzēt vairāk mūsējos, tomēr vēlamies sagatavot futbolistus konkurences apstākļiem. Ārzemēs mūsējos neviens uzreiz neliks sastāvā. Šeit ir siltumnīcas apstākļi, bet ārzemēs uz viņa vietu konkurē 2-3 futbolisti. Strādājam tā, lai vietējiem būtu jādara maksimāli daudz tikšanai sastāvā."

"Āfrikas futbolistiem galvenais mērķis ir tikt uz Eiropu. Viņiem motivācijas līmenis ir lielāks. Futbols - tā ir viņu vienīgā iespēja izbēgt no tiem apstākļiem. Atalgojuma ziņā šie futbolisti daudz neatšķiras no pārējiem spēlētājiem. Pagaidām esam noīrējuši viņiem lielu privātmāju," stāstīja vienības prezidents. "Noteikti, ka būs problēmas ar mauritāniešu futbolistu izsaukumiem uz izlasi. Ar to tomēr jārēķinās, ņemot laba līmeņa futbolistu. Vajadzēs ar to kaut kā sadzīvot."

Kā stāstīja Verpakovskis, arī bijušais treneris Dobrecovs ir palicis komandas sistēmā. "Viņš strādās ar mūsu jauniešiem un palīdzēs "Grobiņai" pirmajā līgā, kur spēlēs kādi pieci "Liepājas" futbolisti, kuri pārauguši dublieru līmeni, bet netiek spēlēt virslīgā," teica prezidents, paužot vēlmi Kurzemes pilsētā uzbūvēt futbola halli. "Ceru, ka atradīsim finansējumu. Ja būs halle, būs nodrošināti labi treniņu apstākļi jebkurā gadalaikā. Tāpat plānojam atpūtas bāzi un mazu viesnīcu. Bāzi plānojam veidot pie "Olimpijas" stadiona, kur viss būtu uz vietas."

"Pats galvenais, lai futbolisti pēc ne tik veiksmīgās sezonas noticētu sev. Nepieļauju domu, ka viss pirmssezonas darbs pazudīs. Tagad tikai vajag nostiprināt saiknes laukumā, kas izveidotas treniņos. Pats komandas galvenā trenera amatā jūtos komfortabli," izteicies liepājnieku jaunais galvenais treneris Tamazs Pertija. "Katrā pozīcijā ir liela konkurence un komandas komplektācija ir ļoti laba. No Āfrikas futbolistiem izvēlējāmies pašus labākos, ko varējām dabūt (pa diviem mauritāniešiem un senegāliešiem). Ja futbolisti sevi labi parādīs, tiks arī spēlēt. Mūsu uzdevums ir veidot labu, ātru un spēcīgu komandu. Visu laiku domājam par futbolu, mēģinām uzlabot komandu."

"Mūsu komandu apvieno futbols. Nav svarīgi, no kādas valsts esam, kādā krāsā ir āda. Ne visi komandā saprot krieviski vai angliski, komunicējam ar rokām," stāstīja vienības aizsargs Oskars Kļava. "Komandā treniņos var dzirdēt latviešu, krievu, angļu, gruzīnu, spāņu, franču un arī Āfrikas futbolistu dzimtās valodas. Ļoti izglītojošs pasākums."

Virslīgas otrās kārtas spēli "Liepāja/Mogo" piektdien aizvadīs Olainē, kur tiksies ar 2016.gada Latvijas vicečempioni "Jelgavu".