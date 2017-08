CSKA uzvaru izdevās gūt mača kompensācijas laikā, kad "Young Boys" spēlētājs Kasims Ādamss Nuhu ļoti neveiksmīgi ar galvu atspēlēja savam vārtsargam, kurš nespēja bumbu apturēt no ieripošanas vārtos. Maskavas klubam izdevās gūt laimīgu uzvaru.

🇬🇭 Ghana's Kasim Adams Nuhu (not to be confused w/ @TheOnlyNUHU) with a costly own goal in the 90th minute for Young Boys in the #UEFACL pic.twitter.com/NdZJXFEmXW