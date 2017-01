Podoļska pārstāvētā "Galatasaray" savā laukumā ar 6:2 (3:2) sagrāva "Erzinacspor" komandu. Bez Podoļska vārtus uzvarētāju labā guva vēl tikai Garijs Rodrigess.

TRY AND STOP HIM! LUKAS PODOLSKI HAS FIVE! 6-2! #GSlive pic.twitter.com/fwJAj8TjT6 — Galatasaray EN (@Galatasaray) January 24, 2017

Līdz ar to 31 gadu vecais vācu futbolists kļuvis par pirmo "Galatasaray" spēlētāju 17 gadu laikā, kam vienā mačā izdevies gūt piecus vārtus. Pēdējoreiz tas izdevās Žardelam 2000. gadā. Kopumā pieciem futbolistiem "Galatasaray" pastāvēšanas vēsturē bijis pa spēkam "penta-trick" - bez nosauktajiem Podoļska un Žardela vēl arī Metinam Oktajam 1959. gadā, Erdalam Keseram 1986. gadā, bet Tanžu Čolakam - pat divreiz, 1990. un 1991. gadā.

6002 - Lukas @Podolski10 is the first Galatasaray player to score 5 goals in a competitive game since Jardel (19.08.2000 - 6002 days). Show. pic.twitter.com/qrTwDZYmhY— OptaCan (@OptaCan) January 24, 2017