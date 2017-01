Latvijas futbola virslīgas jaunais izpilddirektors Olivers Šlēgls uzskata, ka Latvijas čempionātam ir potenciāls kļūt atpazīstamākam ārzemēs.

Šlēgls par virslīgas vadītāju tika apstiprināts uzreiz pēc gadu mijas. Vācietis ir trešais virslīgas vadītājs pēc Normunda Malnača un Emīla Latkovska.

Sacensību rīkotāju mājaslapā publicētajā intervijā Šlēgls stāsta par virslīgu un mērķiem, ko cer sasniegt jaunajā amatā.

Oliver, jūs esat Vācijas pilsonis, taču jau vairākus gadus dzīvojat un strādājat Latvijā. Kā nonācāt pie šādas izvēles?

Pirmo reizi Latvijā ierados 2007.gada vasarā, kad pieņēmu darba piedāvājumu kļūt par tīkla plānošanas prezidentu lidsabiedrībā ''AirBaltic''. Līdzīgus pienākumus pirms tam veicu vācu kompānijā ''Lufthansa'', un šī bija mana pirmā darba pieredze ārpus dzimtās Vācijas. 2009.gada februārī pārcēlos uz Kuveitu, lai turpinātu savas karjeras profesionālo attīstību.

Vai Kuveitā turpinājāt darbu aviācijas nozarē?

Jā, taču pēc aptuveni pusotra gada radās izvēles iespējas un es pārcēlos atpakaļ uz Rīgu, jo šeit bija labvēlīgāki darba apstākļi. Tobrīd es jau strādāju par aviācijas ekspertu un konsultantu, kas ļāva darbu veikt no jebkuras vietas. Izlēmu par labu Latvijai un joprojām esmu šeit, lai arī aviācijas nozārē jau sen nedarbojos.

Kādi bija galvenie darba maiņas iemesli?

Aviācijas bizness piedzīvoja grūtus laikus. Var teikt, ka bizness nozarē pilnībā izmainījās, kas saistīts ar lēto biļešu aviokompāniju strauju uzplaukumu tirgū. Tas uzreiz radīja apgrūtinājumus tradicionālajām aviokompānijām, un līdz ar to kā šīs nozares konsultants neredzēju darba turpināšanas ilgtspēju un pieņēmu lēmumu to pamest.

Tam, protams, sekoja jaunu izaicinājumu meklēšana un, godīgi sakot, darbs, kas saistīts ar futbolu, mani jau sen vilināja. Manuprāt, nav nekā labāka par sava hobija apvienošanu ar darbu. Futbols man vienmēr ir devis emocijas un baudu.

Diezgan droši varu teikt, ka gūt panākumus savā profesionālajā karjerā ir iespējams, veicot darbu, kas līdztekus tam ir arī kaislība. Tā es izlēmu mēģināt sevi apliecināt futbola aģentu tirgū.

Pieejamā informācija gan liecina, ka tā nav jūsu pirmā darbošanās futbola jomā. Esat bijis arī futbola tiesnesis. Varbūt arī spēlētājs?

Jā, jauniešu vecumā pats aktīvi spēlēju futbolu savas dzimtās pilsētas Helmštates komandā, taču, ja pareizi atminos, neilgi pirms 17.dzimšanas dienas iestājos tiesnešu kursos. Šajā jomā izdevās kļūt par tiesneša asistentu vīriešu kategorijas 4.divīzijas spēļu tiesāšanā, taču jau tolaik man bija iespēja strādāt kopā ar vairākiem FIFA kategorijas tiesnešiem, kuri vēlāk tiesājuši arī Vācijas Bundeslīgā.

Laikā, kad jau biju sācis darbu aviācijas nozarē, nelaidu garām iespēju pārstāvētās kompānijas ''Lufthansa'' sporta klubā darboties kā futbola turnīru galvenais organizators, sarīkojot ne tikai vietēja mēroga, bet arī starptautiskus turnīrus. Tāpat neatsveramu pieredzi guvu 2006.gada Pasaules kausa izcīņas norises laikā, kad kā brīvprātīgais darbinieks strādāju Ķelnes stadionā. Tas deva iespēju aci pret aci redzēt tādas futbola zvaigznes kā Ibrahimovičs, Zidāns, Bekhems un citus. Tā bija lieliska iespēja būt klāt visaugstākā līmeņa futbola notikumā, redzēt organizatorisko pusi un pašam būt daļai no tā. Biju atbildīgs par ģērbtuvju un administrācijas zonu, kas deva iespēju ,,lielā futbola'' atmosfēru izbaudīt vistiešākajā mērā.

Kā minēju, profesionāli futbolam es pievērsos 2014. gadā, kad saņēmu Latvijas Futbola federācijas izsniegtu futbola aģenta licenci un sāku strādāt par vācu uzņēmuma ''SPOCS Sports Consultants'' konsultantu un futbola aģentu Latvijā.

Tad var teikt, ka Latvijas fubola Virslīgai pastiprināti sekojāt līdzi pēdējās trīs sezonas?

Profesionālajā jomā jā, taču vēl pirms es kļuvu par aģentu, mēdzu apmeklēt Virslīgas spēles. Pirmo reizi tas notika dienā, kad atgriezos no Kuveitas. Toreiz devos uz Skonto stadionu vērot spēli, šķiet, starp ''Skonto FC'' un FK ''Jelgava'' komandām. Atminos, ka toreiz pavisam nejauši uzzināju, ka tajā dienā notiek Virslīgas mačs. Skatītāju gan diemžēl nebija daudz, bet iespaids par Latvijas futbolu man jau bija radies, jo līdz tam biju apmeklējis vairākas Latvijas nacionālās izlases spēles.

Kā Virslīgas čempionāts ir mainījies šajā laika posmā?

Varu droši teikt, ka viss ir tikai attīstījies un audzis, īpaši spēļu kvalitātes līmenis. Spilgtā atmiņā ir 2014. gada sezonas beigu daļas mačs starp ''Skonto FC'' un FK ''Ventspils''. Šis bija ļoti labs mačs tieši spēles kvalitātes ziņā. Atliek vēlēties, lai šāda līmeņa futbols Virslīgā notiek vēl biežāk.

Skatoties no organizatoriskās puses, viss izdarītais vērtējams ļoti pozitīvi, jo acīm redzami realizētais ir veicinājis veiksmīgu Virslīgas attīstību. Protams, ir vairākas lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu vēl straujāku augšupeju.

Kas bija jūsu galvenā motivācija pieņemt izaicinājumu un pretendēt uz futbola Virslīgas izpilddirektora amatu?

Ar bijušo izpilddirektoru Emīlu Latkovski biju iepriekš jau sadarbojies, kad notika aktīvākā cīņa pret spēļu rezultāta ietekmēšanu, jo tas manā skatījumā ir ļaunākais, kas ar futbolu var notikt. Jau tobrīd radām kopīgu valodu, turklāt vēl pirms pāris mēnešiem kopā ar viņu izstrādājām arī savu piedāvājumu Latvijas futbola čempionātu struktūras reorganizācijai. Likumsakarīgi, ka šī sadarbība ar tā laika Virslīgas izpilddirektoru veicināja manu izpratni par procesiem šajā organizācijā. Pakāpeniski auga mana motivācija aizvien vairāk iesaistīties, jo Virslīga ir valsts galvenais futbola čempionāts. Līdz ar to, parādoties vakancei, pieteicos Virslīgas izpilddirektora amatam.

Virslīgas izpilddirektora amats ir pilnas slodzes darbs. Vai jūsu plānos ir censties to apvienot ar futbola aģenta pienākumiem?

Jau iesniedzot pieteikumu šai vakancei, pilnībā apzinājos, ka futbola aģenta un Virslīgas izpilddirektora darbi nav apvienojami, jo tas savā ziņā ir arī interešu konflikts, nemaz nerunājot par ikdienas veicamo darbu apjomu. Tā tas šobrīd arī ir noticis – kopš 1. janvāra es vairs neesmu futbola aģents un varu pilnībā koncentrēties darbam futbola Virslīgas izpilddirektora amatā.

Kas būs galvenās lietas un mērķi, kam plānojat pievērst uzmanību Virslīgas turpmākajā attīstībā?

Kā jau minēju, ar Emīlu Latkovski kopā esmu strādājis iepriekš un jau tobrīd mums bija līdzīga izpratne par futbola attīstību. Tādēļ varu teikt, ka tiks turpināts viņa iesāktais darba virziens gan spēļu rezultātu ietekmēšanas izskaušanas ziņā, gan līgas organizatoriskajā jomā. Tāpat būs svarīgs Virslīgas tēls un mārketinga aktivitātes. Personīgi man nozīmīgi būs censties strādāt tā, lai Virslīga masu medijos tiek atspoguļota pēc iespējas pozitīvāk. Savā darbā centīšos uzsvaru likt arī uz Virslīgas atpazīstamību ārpus Latvijas. Uzskatu, ka Latvijas augstākā līmeņa čempionātam ir potenciāls kļūt atpazīstamākam, tādā veidā arī ceļot savu vērtību. Līdzīgi jau tas noticis vairākās Eiropas mazajās valstīs, kuru nacionālie čempionāti tiek atzīstami novērtēti. Tieksimies uz to!

Čempionāts sāksies jau pēc pāris mēnešiem. Vai jau šobrīd tiek plānotas kādas izmaiņas, ko tā norisē var ietekmēt biedrības vadība?

Līdz čempionāta sākumam ir atlikušas vien pāris nedēļas. No savas puses neredzu nepieciešamību veikt kādas sasteigtas korekcijas, taču katrai lietai pievērsīsim uzmanību, lai paaugstinātu kvalitāti. Kas attiecas uz biedrības funkcijām čempionāta norisē, kā vienu no primārajiem darbiem uzskatu tikšanos ar katra Virslīgas kluba vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības procesus. Biedrības vadībai ir svarīgi zināt un palīdzēt klubiem sasniegt savus mārketinga un stratēģiskos mērķus, taču tajā pašā laikā vēlos plašu atsaucību arī no klubiem Virslīgas kopējo mērķu realizēšanā. Vai tā ir sponsoru piesaiste vai līdzjutēju skaita palielināšanu tribīnēs – tikai ar savstarpēju Virslīgas organizatoru un klubu funkcionāru atbalstu to būs iespējams sasniegt.

Ar saviem stratēģiskajiem mērķiem un Virslīgas attīstības plānu jūs klubu pārstāvjus iepazīstināsiet gaidāmajā nedēļā paredzētajā biedru kopsapulcē. Vēl pēdējais jautājums par aktuālo sezonu – kam organizatoriskajā procesā vai sportiskās intrigas ziņā gaidāmajā sezonā ir jāpiepildās, lai jūs ar tās aizvadīšanu būtu apmierināts?

Pirmkārt, tā ir savstarpēja cieņa stadionā – nav pieļaujama spēļu rezultātu ietekmēšana, cīņai laukumā ir jābūt godīgai, tiesniešiem jāstrādā bez rupjām kļūdām un līdzjutējiem tribīnēs ir jābūt kulturāliem. Tāpat es ļoti ceru uz aizraujošu, sportiskas intrigas pilnu sezonu. Būtu lieliski, ja gaidāmās sezonas čempions noskaidrotos vien pēdējā spēļu kārtā.

Būšu ļoti gandarīts, ja kāds no Latvijas klubiem sekmīgi aizvadīs Eirokausu sezonu, piemēram, iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Pēdējās sezonas piemēri, īpaši FK ''Jelgava'' aizvadītās vasaras veiksmes stāsts, pierādīja, cik liels var būt cilvēku entuziasms mūsu klubu atbalstīšanai, ja komanda ar panākumiem startē Eiropas līmenī. Tas mūsu Virslīgai ir vajadzīgs vēl vairāk!

Visbeidzot, būtisks rādītājs būs mūsu mārketinga partneru skatījums – ja viņi būs apmierināti ar savstarpējo sadarbību, tad mums, Virslīgas organizatoriem, būs gandarījums par paveikto.

Oliver, nobeigumā jautājums par valodas zināšanām. Kādā valodā galvenokārt komunicēsiet, pildot izpilddirektora pienākumus Latvijas futbola Virslīgā?

(Olivers Šlēgls uz pēdējiem diviem jautājumiem atbildes sniedz latviski.)

Es zinu, ka man ir nepieciešams latviski runāt tekošāk, kam man ir nepieciešama lielāka prakse. Man ļoti patīk latviešu valoda, kā arī es respektēju Latviju. Mans mērķis ir 2018. gadā runāt brīvā latviešu valodā, latviski vadīt kopsapulces un komunicēt ar medijiem.

Tātad sanāk, ka, ja uz ielas vai stadionā kāds futbola līdzjutējs vēlēsies ar Jums aprunāties latviski, tā nebūtu problēma?

Jā. Ja jautājums nebūs pārāk specifisks un būs man saprotams, tad, protams, ar prieku aprunāšos.