Vissvarīgākais futbolā ir godīga spēle un savstarpēja cieņa, "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas priekšvakarā uzsver biedrības "Latvijas Futbola Virslīga" (LFV) izpilddirektors Olivers Šlēgls.

Jaunā virslīgas sezona, kas kopumā Latvijas futbolā būs jau 26., sāksies piektdien Olaines pilsētas stadionā ar cīņu starp pērnās sezonas sudraba medaļu ieguvēju "Jelgavu" un virslīgas debitanti "Babīte"/"Dinamo".

"Slavenais vācu treneris Oto Rehāgels bieži sacīja, ka patiesība meklējama futbola laukumā. Tas nozīmē, ka starpsezonu spekulācijas zaudējušas savu nozīmi pēc tiesneša svilpes, kas atklāj sezonas pirmo maču. Vissvarīgākais ir godīga spēle un savstarpēja cieņa. Nevēlos atgādināt par mūsu nulles tolerances politiku attiecībā pret sarunātajām spēlēm. Kopā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) esam izveidojuši informācijas aprites tīklu. Neviens mēģinājums sarunāt spēles nepaslīdēs garām, neradot aizdomas," latviešu valodā preses konferences apmeklētājus uzrunāja vācietis Šlēgls.

Kā atzīmēja virslīgas jaunais izpilddirektors, sankcijas var tik noteiktas bez tiešiem spēļu sarunāšanas pieradījumiem.

"LFF un LFV ir vienošanās un noteikt sankcijas jebkuram spēlētājam, klubam, ja ir pieejama informācija un ziņojumi par spēļu sarunāšanu. Nevienam klubam nevajadzētu ticēt, ka spēļu sarunāšana nepaliks nepamanīta," uzsvēra Šlēgls.

Turnīra rīkotāju mērķis ir virslīgas futbolu popularizēt pēc iespējas mūsdienīgākā formā.

"Mums ir jādomā jauni līdzjutēju piesaistes veidi. Būs virslīgas pirmssezonas žurnāls, kas tiks izdots aprīļa sākumā sadarbībā ar "Sportland". Tajā būs vairāk nekā 60 lappuses ar informāciju par šo turnīru. Šī žurnāla drukātā versija tiks izplatīta visām komandām un būs pieejama "Sportland" veikalos. To tiešsaistē bez maksas varēs lejupielādēt jebkurš līdzjutējs. Otrs jaunums ir virslīgas ievada reklāmas rullītis - 20 sekunžu video, kura mērķis ir uzlabot virslīgas atpazīstamību plašsaziņas līdzekļos un sabiedrības vidū. Ilgtermiņā mērķis ir panākt, ka cilvēks, dzirdot šo audio, asociē to ar virslīgu. Šis video tiks demonstrēts pirms katras spēles. Apsveram to izvietot arī citos kanālos," stāstīja Šlēgls.

Visas 112 virslīgas spēles tiks rādītas tiešraidē "Sportacentrs.com", bet pērnās sezonas partneris "LMT Straume" šosezon vairs nerādīs mačus.

""LMT Straume" pērn pārraidīja spēles, paveica labu darbu. Tomēr viņi nebija pilnībā apmierināti par skatītāju skaitu, ierobežotais budžets neļāva turpināt, jo bija arī citi plāni," atklāja Šlēgls.

Virslīgas ģenerālsponsors arī šajā sezonā būs sporta bārs "SynotTip", bet "SMScredit.lv", kurš pirms tam bija ģenerālsponsors, bet iepriekšējā sezonā bija atbalstītāja statusā, nolēmis pamest futbolu pavisam.

"Viņi arī Lietuvā neturpina atbalstīt šo sporta veidu. Viņi vēlas koncentrēties un individuāliem sportistiem," skaidroja Šlēgls.

Vācietis Šlēgls par biedrības "Latvijas futbola virslīga" izpilddirektoru kļuva gada sākumā, amatā nomainot Emīlu Latkovski.

"Liels paldies Latkovskim, kurš beidzis strādāt kā izpilddirektors. Novēlu Oliveram panākums šajā ne vieglajā darbā. Šis varētu būt vēl interesantāks čempionāts, nekā iepriekš. Pērn nebija neviena ziņoja par aizdomām par spēļu manipulācijām. Ceru, tā būs arī šogad.

Novēlu klubiem labu startu virslīgā un Eiropas kausos, kā arī futbolistiem veiksmīgi pārstāvēt izlasi," novēlēja LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis.

Tiesa, jau šajā starpsezonā neiztika bez aizdomām par spēļu sarunāšanu, kad aizdomu ēna krita uz virslīgas debitanti "Babīti"/"Dinamo". Turklāt Šlēgls februārī pauda pārliecību, ka "Babītes"/"Dinamo" spēle Ziemas kausā bija ar sarunātu rezultātu.

"Vēl veicam izmeklēšanu ar "Federbet". Klubs ir brīdināts, un vairāk brīdinājumu nebūs. Neviens šaubīgs rezultāts nepaies mums garām. Esam gatavi. Ceram gan, ka nevajadzēs pielietot nekādas sankcijas," atklāja Mežeckis.

"Maču sarunāšana ir kas ļoti slikts. Mēs cīnīsimies, tomēr nevaram garantēt, ka to izslēgsim pilnībā. Mēs spēļu sarunāšanas mēģinājumus padarīsim pēc iespējas sarežģītākus tiem, kuri grib to darīt," brīdināja Šlēgls.

Tāpat preses konferencē klubu pārstāvji turpināja ikgadējo diskusiju par to, vai ar 28 spēlēm virslīgas sezonā ir pietiekami daudz. Šādu spēļu skaitu aizstāvēja galvenie treneri Mihails Miholaps no "Babītes"/"Dinamo", Andrejs Kļiņins no RFS un Andris Riherts no "Metta"/"Latvijas Universitāte".

"28 spēles ir pietiekoši daudz, redzam, kādi apstākļi ir ārā. Mums ir drīzāk jādomā par spēlētāju attīstību. Tiem, kuriem sezona šķiet par īsu, šis čempionāts nav īstā vieta. Spēlētāji ir paši galvenie un šeit Latvijā viņi kļūst par izlašu futbolistiem," skaidroja Riherts, kuram oponēja "Ventspils" galvenais treneris Pols Ešvorts.

"Mūsu pirmais mērķis ir uzvarēt pirmo spēli. Ar 28 spēlēm sezonas laikā nepietiek. Man gribētos Latvijā redzēt vairāk komandu. Vajadzētu sākt ātrāk un beigt vēlāk. Līdz ar to līga kļūtu nopietnāka," atzīmēja anglis.

Tikmēr Jūrmalas "Spartaka" galvenais treneris Mareks Zubs atzīmēja, ka komanda ir atbildīga cienīgi pārstāvēt Latviju UEFA Čempionu līgā. Ambiciozās "Riga" galvenais treneris Vladimirs Volčeks pauda cerību, ka būs interesants čempionāts, bet "Liepājas" prezidents Māris Verpakovskis kluba sakarā solīja diezgan lielus jaunumus.

"Primārais mērķis caur kausu iekļūt Eirokausos. Minimālais mērķis iekļūt virslīgas trijniekā. Budžets, salīdzinot ar iepriekšējos gadu, nav daudz mainījies. Sakarā ar Eirokausiem, tas vēl var mainīties. Vasarā tiem, kuri nepiedalās Eirokausos, spēļu ir par maz. Kopumā uzskatu, ka maču skaits sezonā ir pienācīgs," skaidroja Verpakovskis.

Tikmēr "SynotTip" Latvijas nodaļas vadītājs Justins Gailevičs atklāja, ka plāno veikt dažādas aktivitātes līdzjutējiem, paceļot tās pavisam citā līmenī.

"Novēlu, lai šī sezona būtu tāda, kas paceļ Latvijas futbola līmeni augstāk. Lai mači ir līdzīgi kā vakardienas "Barcelona" un Parīzes "Saint-Germain" spēle," teica Gailevičs.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā mači tiks aizvadīti ar "Nike Ordem 4" bumbu.

"Liels paldies virslīgas iepriekšējam vadītājam Latkovskim, jo iepriekšējā sadarbība bija augstā līmenī. Šogad, strādājot ar Oliveru, kurss ir līdzīgs. Virslīga tikai iegūs no šīs rokādes. Bumba ir aerodinamiska, tā spēles gaitā nemaina savas īpašības," stāstīja "Vivasport" tirdzniecības vadītājs Aleksandrs Ļotovs.

Tāpat veiksmi jaunajam izpilddirektoram novēlēja arī "Sportland" valdes priekšsēdētājs Sandijs Pinkulis.

"Sezona būs gara un grūta. Skaidri redzams, ka klubi kļūst arvien spēcīgāki un attīstās konkurence. Novēlam visiem klubiem veiksmīgu startu," teica Pinkulis.

Šī gada virslīgas čempionātā startēs "Liepāja", "Ventspils", "Jelgava", Jūrmalas "Spartaks", "Metta"/"Latvijas Universitāte", "Riga", RFS un "Babīte"/"Dinamo".

Aizvadītajā sezonā virslīgā negaidīti triumfēja "Spartaks", kam sekoja "Jelgava" un "Ventspils".