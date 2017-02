"Futbola māju" projekta vadītājam Vladimiram Žukam no Latvijas Futbola federācijas (LFF) maksātie 5400 eiro bijuši nevis par labu darbu ambiciozajā projektā, bet gan "par ieguldījumu Latvijas futbola infrastruktūras plāna izstrādē un realizācijā," liecina ieraksts LFF mājaslapā.

Federācija skaidro, ka kopš 2010. gada, kad par Latvijas futbola infrastruktūru rūpes uzņēmies Žuks, izstrādāts laukumu klāšanas plāns, kas ļāvis 18 pašvaldībām iegūt pilna izmēra futbola laukumus. Tāpat citviet uzklāti 12 vidēja izmēra laukumi, kā arī 68 mazie laukumi. Plāna ietvaros šogad plānots uzklāt vēl piecus lielā un četrus vidējā izmēra laukumus.

Žuks dāvinājumu no LFF saņēma 2015. gada janvāra beigās, vēstīja portāls "Delfi". Savukārt jaunā stadiona projektā, pēc paša teiktā, Žuks sāka strādāt 2014. gada oktobrī.

LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis iepriekš portālam "Delfi" nemācēja paskaidrot par ko Žukam piešķirta 5400 eiro prēmija.

Ziņots, ka Krišjāņa Barona ielā iecerētajā "Futbola māju" projektā iztērēti 1,2 miljoni eiro, bet pati iecere piedzīvojusi fiasko – teritoriju Rīgas dome nodos Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas rīcībā un izbūvēs tur dažādus sporta un rotaļu laukumus.

Tāpat vēstīts, ka LFF, būdama sabiedriska labuma organizācija, slēgusi līgumus ar diviem uzņēmumiem, nevis fiziskām personām, zināmā mērā finansiāli atbalstot arī sava valdes locekļa un LFF atbildīgās komisijas biedra privātos uzņēmumus.

Veicot maksājumus caur sev piederošo "Stadionu servisu", Žuks, iespējams, izvairījies no lielāka iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) un sociālā nodokļa maksāšanas. 2015. gadā viņš no sava uzņēmuma algā saņēmis 8640 eiro, kas precīzi sakrīt ar mikrouzņēmuma pieļaujamo maksimālo atalgojumu vienai personai (720 eiro mēnesī). Šajā gadā Žuka uzņēmumā strādāja piecas personas, kas arī ir likumā noteiktais maksimālais darbinieku skaits mikrouzņēmumos. Tādējādi šie pieci cilvēki 2015. gadā no SIA "Stadionu serviss" kopā maksimāli varēja saņemt 43 200 eiro – līdzīgu summu gadā par Žuka paveikto darbu pārskaitīja LFF, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija.

LFF paziņojumā skaidro, ka "nekādā gadījumā nav iesaistījusies jebkādās darbībās, lai izvairītos no nodokļu nomaksas." Federācija esot kategoriski pret aplokšņu algām un līdzīgām manipulācijām, un arī šajā projektā no savas puses rīkojusies saskaņā ar visām likuma normām.

Federācija skaidro, ka tās budžetu stingri uzrauga un, to dara arī UEFA un FIFA, kam ir detalizēti jāatskaitās par šo organizāciju piešķirto līdzekļu izlietojumu. Federācija norāda, ka UEFA un FIFA naudu, ko šīs organizācijas piešķir konkrētiem projektiem, LFF nevar novirzīt citiem mērķiem pat tad, ja kādā no projektiem iztērēts mazāk. Tā tas esot bijis arī ar stadiona projektu, kā izstrādei bija atvēlēta konkrēta summa. Sākot projektu, LFF slēgusi līgumus gan ar fiziskām, gan juridiskām personām, izvēloties tikai tās, kuru kompetence bija atbilstoša realizējamajam projektam, norādīts federācijas paziņojumā.