Daugavpils futbola 'totalizatora skandāla' tiesā uzklausīti pirmie liecinieki

Daugavpils tiesā piektdien, 9. novembrī, turpināja skatīt futbola kluba "Daugava" spēļu rezultātu ietekmēšanas skandāla lietu, kurā apsūdzēti Oļegs Gavrilovs (attēlā) un Jevgeņijs Klopovs. Tiesā uzklausīti pirmie liecinieki, bet tiesa turpināsies decembrī.

Uz iepriekšējo tiesas sēdi oktobrī no uzaicinātajiem sešiem lieciniekiem neviens neieradās. Savukārt piektdien uz tiesu bija ieradušies divi no izsauktajiem 11 lieciniekiem – Daugavpils "Daugava" valdes loceklis Atis Doroško, kurš ir apsūdzēta Gavrilova znots, un bijusī kluba sekretāre Renāte Pastore. Tiesnese Jūlija Baufale informēja Doroško, ka var nesniegt liecības par savu radinieku, tomēr viņš šīs tiesības neizmantoja un sniedza paskaidrojumus tiesai.

Paredzams, ka uz nākamo tiesas sēdi tiks izsaukti visi pārējie liecinieki. Kopā lietā ir virs 20 lieciniekiem, starp kuriem arī Latvijas futbolā labi zināmas personas.

Šobrīd Latvijas likumdošana paredz sodu par sporta spēļu rezultātu ietekmēšanu, tomēr šie sodi stājās spēkā jau pēc Daugavpils "Daugava" skandāla, tāpēc šajā lietā apsūdzētajiem ir piemēroti citi sodi. Abi divi šobrīd lietā apsūdzētie – Gavrilovs un Klopovs – apsūdzēti pēc krimināllikuma 179. panta trešās daļas un 218. panta otrās daļas.

179. panta trešā daļa paredz, ka "par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās". Savukārt 218. panta otrā daļa nosaka, ka "par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem".

ONAP veiktajā izmeklēšanā konstatējusi, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulācijas rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus lielā apmērā – gandrīz 48 tūkstošus eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka 1966. un 1983. gadā dzimušie vīrieši, visticamāk, piesavinājušies kluba naudu 284 tūkstošu eiro apmērā.

Gan Gavrilovs, gan Klopovs savu vainu notikušajā noliedz. Savukārt prokuratūra uzskata, ka ir savākta pietiekama pierādījumu bāze, kas liecina par abu vīriešu vainu inkriminētajos pārkāpumos.

Tagad tiesa turpināsies pēc mēneša. Ja lietas izskatīšana ritēs raiti, tad Daugavpils tiesa spriedumu varētu paziņot nākamā gada vasarā.