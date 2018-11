LFF aicinās Daugavpili skaidrot situāciju par Gavrilovu un futbola notikumiem

Latvijas Futbola federācija (LFF) vērsīsies pie Daugavpils pilsētas vadības ar aicinājumu skaidrot situāciju, kas izvērtusies šīs Latgales pilsētas futbola dzīvē.

Pagājušajā piektdienā Daugavpilī notika kārtējā tiesas sēde pret bēdīgi slaveno Oļegu Gavrilovu un Jevgeņiju Klopovu, kuri saistībā ar spēļu rezultātu sarunāšanas skandālu tiek apsūdzēti par lielu naudas līdzekļu piesavināšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šajā pašā dienā Daugavpils dome izplatīja paziņojumu, ka no Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils futbola skola" direktora pienākumu pildīšanas uz laiku tiek atstādināts Nauris Mackevičs, kurš vairākkārt cīnījies pret spēļu rezultātu ietekmēšanu un nav vairījies par to runāt. Šī futbola centra "Daugavpils" galvenā komanda "BFC Daugavpils" arī uzvarēja pirmās līgas turnīrā, iegūstot tiesības nākamgad spēlēt virslīgā.

Savukārt otrdien "BFC Daugavpils" izplatīja paziņojumu, brīdinot, ka Daugavpils futbola dzīvē atkal aktivizējies Gavrilovs, kurš manīts arī telpu futbola spēlēs. "BFC Daugavpils" uzskata, ka Mackeviča noņemšana tieši saistīta ar Gavrilova aktivitātēm.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks norāda, ka Gavrilova rosīšanās ir jāuztver kā baumas, kamēr tam nav oficiāla apstiprinājuma. "Mēs gatavojam vēstuli un sūtīsim to uz Daugavpils pilsētas domi. Lūgsim skaidrot situāciju un publiski izskanējušo informāciju, vai Gavrilovs ir bijis iesaistīts kādos notikumos. Mums svarīga ir pašvaldības atbilde šajā jautājumā."

LFF arī prasīs skaidrot, kādēļ uz laiku atstādināts Mackevičs, kurš veiksmīgi vadījis Daugavpils futbola skolu. Kā norāda Pukinsks, LFF vēlas dzirdēt argumentus, kas likuši pieredzējušu un labas reputācijas cilvēku nomainīt ar cilvēku, kurš nav bijis vadošos amatos un kura reputācija nav gluži tīra.

Vlasovs pirms četriem gadiem tika aizturēts toreizējā Daugavpils "Daugava" skandālā, tomēr viņam apsūdzības nav uzrādītas. Vlasovs ir viens no lieciniekiem Gavrilova un Klopova lietā, un Daugavpils tiesā ir sniedzis savas liecības.

"Vlasovs šobrīd nepārņem topošo virslīgas klubu, bet Daugavpils futbola skolu. Daugavpilī ir viena no vadošajām jaunatnes futbola sistēmām valstī un mums ir svarīgi, kas vada šo procesu Daugavpilī. Šobrīd, kad tiek piesaistīts cilvēks, kura pieredze ir apšaubāma, rodas jautājumi – vai šīs sistēma netiks sagrauta? Tāpēc gribam sadzirdēt, ko Daugavpils grib sasniegt ar šīm izmaiņām un kāds ir tālākais redzējums – kā šī jaunatnes sistēma tiks uzturēta, attīstīta. Šobrīd tiek mainīts jaunatnes sistēmas vadītājs, un tas mūs uztrauc," saka Pukinsks, piebilstot, ka pagaidām notikumi Daugavpilī nevarētu ietekmēt "BFC Daugavpils" iespējamo spēlēšanu virslīgā nākamajā sezonā.