Londonas 'Arsenal' zvaigzne Ēzils atteicies no miljona eiro nedēļā Āzijā

Vācijas pussargs Metsuts Ēzils atteicies no ļoti kārdinošiem darba piedāvājumiem Āzijā, kur viņam solīts pat miljons eiro nedēļā, izvēloties spēlēt Anglijas premjerlīgā, medijiem atklājis futbolista aģents.

Pēc aģenta teiktā, kāds Āzijas futbola klubs, kura nosaukums netiek atklāts, 30 gadus vecajam Ēzilam piedāvājis algu 1,15 miljonus eiro nedēļā.

"Mums bija milzīgi piedāvājumi no Āzijas, daži bija vienkārši neprātīgi," Ēzila aģentu Erkutu Sogutu citē izdevums "London Evening Standard". "Taču Metsutam nauda nav galvenais. Tā, nenoliedzami, ir svarīga, taču ir tikai viens līguma aspekts. Šodien svarīgs ir futbolista komerciālais potenciāls."

"Metsutam ir lielākais sekotāju skaits sociālajos tīklos premjerlīgā un es nupat lasīju, ka krekli ar viņa spēlētāja numuri klubā ir visvairāk pārdotie, un tas viss ir jāņem vērā," saka aģents. "Līdz ar to no komerciālā viedokļa liela nozīme ir tādiem spēlētājiem kā Metsuts, kas spēlējis dažādās valstīs un ar Vācijas izlasi uzvarējis Pasaules kausā. Arī klubs pelna no šādiem spēlētājiem."

Kā zināms, Ēzils kopš 2013. gada pārstāv Londonas klubu "Arsenal", ar kuru janvārī pagarinājis līgumu līdz 2021. gadam. Saņemot 350 tūkstošus mārciņu nedēļā, vācu futbolists ir vislabāk apmaksātais "Arsenal" spēlētājs.