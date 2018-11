Mediji: Anglijas premjerlīgā varētu ieviest leģionāru limitu

Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jeb "Brexit" Anglijas futbola čempionātā varētu tikt ieviests leģionāru limits, vēsta britu mediji.

Pēc izdevuma "The Times" rīcībā esošas informācijas, Anglijas Futbola asociācija (FA) jau esot iesniegusi attiecīgu priekšlikumu Anglijas premjerlīgas vadībai, kas to apspriedīs ar 20 klubiem. Leģionāru limits paredz, ka no 25 spēlētājiem komandas sastāvā 12 varētu būt ārzemnieki.

Ja Anglijas premjerlīga nepiekritīs šiem ierobežojumiem, uz Eiropas Savienības valstu futbolistiem, kas spēlē Lielbritānijā, varētu tikt attiecinātas tādas pat prasības kā šobrīd uz ne ES valstu spēlētājiem — viņiem būs jāsaņem darba atļaujas.