Šīs NHL sezonas regulārā čempionāta spēle pret Edmontonas "Oilers" 29 gadus vecajam kanādiešu uzbrucējam kļuva par 777. spēli pēc kārtas NHL. Tādējādi Koljano apsteidza Kreigu Remziju, kam ir 776 secīgas spēles līgā.

MILESTONE: Andrew Cogliano passed Craig Ramsay for sole possession of fourth place on the NHL's all-time consecutive games played list! pic.twitter.com/fBVOszGsdi