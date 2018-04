Sērijā līdz trīs uzvarām otrā spēle 21. aprīlī notiks Sanhosē, bet tad komandas pārcelsies uz Arizonas pilsētu Taksonu.

AHL debitants Balcers, kurš nesen svinēja 21. dzimšanas dienu, rezultativitātes punktus neguva, nopelnīja divas soda minūtes, divreiz meta pa pretinieku vārtiem, bet viņa lietderības koeficients bija negatīvs "-2". Latviešu uzbrucējs jau mača otrajā minūtē nopelnīja noraidījumu par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju.

"Barracuda" trešā perioda sestajā minūtē izlīdzināja rezultātu 2:2, tomēr pie uzvaras netika. 95 sekundes pirms pamatlaika beigām "Roadrunners" labā uzvaras vārtus guva Leins Pedersons, bet pēdējās sekundēs ripu jau tukšos "Barracuda" vārtos raidīja Dilans Stroms.

Lane Pederson coming in clutch for the @RoadrunnersAHL! With overtime looming, he seals Game 1 with a late goal. #TUCvsSJ pic.twitter.com/esbc5M7cb3