Balcers marta vidū ar rezultativitātes punktiem izcēlās vairākās spēlēs, bet tad septiņos mačos tika tikai pie viena punkta. Tagad nelielo "sausuma" periodu uzbrucējs pārtraucis ar diviem "goliem", turklāt viņu atzina par spēles spožāko zvaigzni. Otrā perioda vidū Balcers panāca 3:0, bet pēdējā trešdaļā guva savas komandas ceturtos vārtus. Visā mačā viņa kontā divi metieni pa vārtiem un lietderības koeficients "+2".

Šajā sezonā Balcers, kuram 8. aprīlī apritēs 21 gads, šajā sezonā 62 spēlēs guvis 20 vārtus un izdarījis 23 rezultatīvas piespēles. Viņa kontā arī 10 soda minūtes, bet hokejista lietderības koeficients šajos mačos bijis negatīvs "-12". Balcers savā pirmajā sezonā AHL pārliecinoši ir rezultatīvākais savā komandā un astotais rezultatīvākais debitants visā līgā.

