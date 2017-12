Balcers pagarinājuma trešajā minūtē guva "Barracuda" uzvaras vārtus, bet pirms tam spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, 17 sekundes pirms otrā perioda beigām palīdzot komandas biedram Danielam O'Riganam samazināt rezultāta starpību līdz 3:4.

A thrilling OT goal by Rudolfs Balcers lifts the #SJBarracuda 6-5 over the Stockton Heat! pic.twitter.com/97AZ9gsGE7— San Jose Barracuda (@sjbarracuda) December 29, 2017