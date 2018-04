Svētdien Bļugera pārstāvētā Viksbāres/Skrentonas "Penguins" ar rezultātu 5:2 pārspēja Bridžportas "Sound Tigers", ko pārstāv vārtsargs Kristers Gudļevskis.

Bļugers šajā mačā ar piespēli palīdzēja Adamam Džonsonam gūt spēles pirmos vārtus. Latvietis šajā mačā izdarīja arī divus metienus pa vārtiem, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficentu -1. Bļugers šosezon 68 spēlēs guvis 20 vārtus un izdarījis 24 rezultatīvas piespēles.

Savukārt Gudļevskis šajā mačā "Sound Tigers" spēli no sāka no rezervistu soliņa un vārtos stājās otrajā periodā. Viņš 40 minūšu laikā atvairīja 12 no 13 pretinieku metieniem. Savukārt otrs Bridžportas komandas vārtsargs Īmons Makadams pirmajā periodā ielaida četrus vārtus.

Gudļevskim šajā sezonā 36 spēlēs izdevies atvairīt 89,6 procentus metienu un ielaist 2,85 vārtus.

Citā spēlē vēl viens Latvijas vārtsargs Matīss Kivlenieks neglāba Klīvlendas "Monsters" no zaudējuma Sanantonio "Rampage - 3:4. Kivlenieks šajā mačā atvairīja 27 no 31 pretinieku metiena.

Kivlenieks savā debijas sezonā AHL aizvadījis 41 spēli, kurā vidēji ielaidis 3,22 vārtus un atvairījis 89 procentus metienus.