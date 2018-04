Sērijā līdz četrām uzvarām "Bruins" ir vadībā ar 3-1 un sestdien, kad notiks spēle Bostonā, var sev nodrošināt uzvaru duelī un iekļūšanu nākamajā kārtā.

Jau spēles 28. sekundē "Bruins" aizsargs Torejs Krags no kreisās malas ar plaukstas metienu pārspēja pretinieku vārtsargu Frederiku Andersenu, kurš visā mačā atvairīja 18 no 21 metiena. Pēc septiņām minūtēm Tomass Plekaņces panāca izlīdzinājumu, kas saglabājās līdz otrā perioda beigām. Trīs minūtes pirms otrā pārtraukuma "Bruins" pretuzbrukumā Davids Pastrņaks atdeva lielisku piespēli Bredam Marčandam, kuram atlika trāpīt jau praktiski tukšos vārtos. Trešo reizi ripa "Maple Leafs" vārtos ielidoja pēdējās trešdaļas sākumā, kad precīzs bija Džeks de Brasks.

Citā pirmās kārtas duelī Vašingtonas "Capitals" viesos ar 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) uzvarēja Kolambusas "Blue Jackets", sērijā līdz četrām uzvarām panākot izlīdzinājumu 2-2. Šajā pārī nākamais mačs 21. aprīlī notiks Vašingtonā, bet tad 23. aprīlī komandas tiksies "Blue Jackets" laukumā. Ja sērijā būs nepieciešams septītais mačs, tas 25. aprīlī notiks "Capitals" mājvietā.

"Capitals" rindās ar "golu' un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jevgeņijs Kuzņecovs, bet krievu zvaigzne Aleksandrs Ovečkins guva vienus vārtus un reizi asistēja vārtu guvumā. Vēl "Capitals" rindās vārtus guva Toms Vilsons un Tīdžejs Ošī, bet "Blue Jackets" labā vienīgos vārtus guva Būns Dženners.

Ovečkinam šī bija 101. spēle Stenlija kausa izcīņā, kas ir jauns "Capitals" rekords. Līdz šim "Capitals" kreklā 100 spēles izslēgšanas turnīrā bija aizvadījuši Kellijs Millers, Deils Hanters un Niklass Bekstrēms, bet Ovečkins ir pirmais, kuram ir vairāk nekā 100 maču Stelnija kausā Vašingtonas komandas rindās.

