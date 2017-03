Kopumā trīs klubi šobrīd nodrošinājuši sev vietu "play off".

"Blackhawks" šobrīd ieņem pirmo vietu Rietumu konferences kopvērtējumā, un, pateicoties Kalgari "Flames" uzvarai pār Losandžlosas "Kings", nodrošinājuši sev pietiekamu punktu skaitu, lai arī šosezon cīnītos par Stenlija kausu, ko pēdējoreiz Čikāgas klubs ieguva 2014./2015. gada sezonā.

The #Blackhawks have secured a spot in the 2017 #StanleyCup Playoffs, marking the franchise's 9th consecutive postseason berth! pic.twitter.com/rdWNRm3QNh — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 20, 2017

Izslēgšanas spēlēs šosezon iekļuvuši arī Kolambusas "Blue Jackets", kuri pirmo reizi kluba 17 gadu pastāvēšanas vēsturē regulārajā čempionātā ir sakrājuši 100 punktus, ko viņiem deva uzvara pār Ņūdžersijas "Devils".

The @BlueJacketsNHL (47-18-6, 100 points) reached the 100-point mark for the first time in franchise history. #CBJvsNJD pic.twitter.com/T8qS3Cl2HB— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 19, 2017