Nacionālās hokeja līgas (NHL) jaunā komanda Lasvegasas "Golden Knights" ceturtdien paplašināšanās draftā izvēlējās 30 spēlētājus no pārējām līgas komandām, vēsta līgas mājaslapa internetā.

Pazīstamākais spēlētājs "Golden Knigts" sastāvā būs pašreizējais Stenlija kausa ieguvējs, vārtsargs Marks Andrē Flerī, kurš visu savu iepriekšējo karjeru pārstāvēja Pitsburgas "Penguins". Tāpat izceļams ir aizsargs Marks Meto, kurš ar Ēriku Karlsonu Otavas "Senators" komandā veidoja vienu no labākiem aizsardzības duetiem pagājušajā sezonā, kā arī uzbrucējs Džeims Nīls, viņš palīdzēja Nešvilas "Predators" komandai iekļūt Stenlija kausa izcīņas finālā. Regulārajā čempionātā viņš guva 23 vārtus, bet Stenlija kausā – sešus.

"Esmu tiešām priecīgs par jauno sākumu. Dzirdēju, ka esam jau pārdevuši visus sezonas abonementus, līdz ar to aiz mums būs lieliski fani," sacīja Flerī, kurš no līdzjutējiem saņēma lielas ovācijas.

Tāpat "Golden Knigts" komandas vadība veica vairākus maiņas darījumus, vienā no tiem iegūstot baltkrievu uzbrucēju Mihailu Grabovski.

"Golden Knights" izvēlētie spēlētāji paplašināšanās draftā:

Vārtsargi: Kelvins Pikārds (no Kolorado "Avalanche"), Marks-Andrē Flerī (no Pitsburgas "Penguins"), Žans Fransuā Berūbs (no Ņujorkas "Islanders"),

Aizsargi: Lukass Sbisa (no Vankūveras "Canucks"), Džons Merils (Ņūdžersijas "Devils"), Braiens Maknabs (no Losandželosas "Kings"), Džeisons Garisons (no Tampabejas "Lightning"), Deriks Engelands (no Kalgari "Flames"), Kolins Millers (no Bostonas "Bruins"), Marks Meto (no Otavas "Senators"), Deivids Šlemko (no Sanhosē "Sharks"), Grifins Reinharts (no Edmontonas "Oilers"), Aleksejs Jemeļins (no Monreālas "Canadiens"), Kleitons Stouners (no Anaheimas "Ducks"), Trevors van Rīmsdaiks (no Čikāgas "Blackhawks"), Neits Šmits (no Vašingtonas "Capitals"),

Uzbrucēji: Tēmu Pulkinens (no Arizonas "Coyotes"), Viljams Karjē (no Bufalo "Sabres"), Tomašs Nošeks (no Detroitas "Red Wings"), Kodijs Īkins (no Dalasas "Stars"), Džonatans Marčesols (no Floridas "Panthers"), Konors Briklijs (no Karolīnas "Hurricanes"), Kriss Torbērns (no Vinipegas "Jets"), Pjērs Eduārs Belmārs (no Filadelfijas "Flyers"), Džeims Nīls (no Nešvilas "Predators), Brendans Keipsiks (no Toronto "Maple Leafs"), Deivids Perons (no Sentluisas "Blues"), Oskars Lindbergs (no Ņujorkas "Rangers"), Ēriks Haula (no Minesotas "Wild", Viljams Karlsons (no Kolumbusas "Blue Jackets"),