Nacionālās hokeja līgas ( NHL ) kluba Nešvilas " Predators " uzbrucējs Filips Forsbergs divās spēlēs pēc kārtas izcēlies ar trim vārtiem jeb "hat-trick", un to neviens cits spēlētājs spēcīgākajā pasaules hokeja čempionātā nebija paveicis septiņus gadus.

Forsbergs sekmēja "Predators" komandas uzvaru pār Kolorado "Avalanche" hokejistiem – 4:2. Zviedrs guva savas komandas noslēdzošos trīs vārtus, no kuriem pēdējos viņš raidīja tukšos vārtos no laukuma otras puses. Iepriekšējā mačā viņa trīs vārti neglāba Nešvilas komandu no zaudējuma pagarinājumā Kalgari "Flames" vienībai (5:6).

Pēdējais, kurš divās NHL spēlēs pēc kārtas guva trīs vārtus, bija Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Alekss Barouzs, kurš to paveica 2010. gadā.

Forsbergs šajā sezonā 60 spēlēs guvis 22 vārtus un izdarījis 22 rezultatīvas piespēles.