Leģendārā krievu vārtsarga Vladislava Tretjaka vārtsargu skola arī šogad, jau astoto reizi, Rīgā aizvadīja treniņnometni, kurā pulcējās Eiropas jaunie sporta talanti no Vācijas, Francijas, Somijas, Spānijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas un ar jaunajiem hokejistiem strādāja arī Latvijas speciālisti.

Šogad uz treniņnometni Rīgā pulcējās 46 sportisti – gan iesācēji, gan jau atzīti profesionāļi. Jaunākajam no viņiem bija astoņi gadi, vecākajam – 22. Hokejisti galvenokārt uzturējās "Inbox.lv" ledus hallē Piņķos. Treniņi uz ledus, sausie treniņi, teorētiskās nodarbības, atpūtas diena Jūrmalā ar pludmales futbolu un pikniku svaigā gaisā – jauno sportistu dienas režīms bija tik piesātināts, ka treneri apsolīja nākamgad padomāt par nelielām "atlaidēm".



Skolas treneru sastāvs astoņu gadu laikā būtībā nav mainījies. Nometnē ar jaunajiem hokejistiem uz ledus strādā deviņi treneri – Vladislavs Tretjaks, Sergejs Naumovs, Andrejs Žagars, Nikolajs Grebņovs, Viktors Durnovs, Gunārs Gailis, Edgars Lūsiņš, Māris Rozenieks, šogad – arī Krievijas jauniešu izlases vārtsargu treneris Vladimirs Kuļikovs.

"Vārtsargu treneris ir individuāla profesija," uzskata Andrejs Žagars. "Klubā viņš strādā ar diviem vai trim sportistiem, un nebūt ne katra organizācija var atļauties šādu speciālistu, īpaši tas attiecas uz bērnu un jauniešu klubiem, tādēļ sportisti un viņu vecāki patstāvīgi meklē tieši vārtsargu treniņnometnes. Tretjaka vārtsargu skola šai ziņā ir unikāla iespēja, vieta, kur katra stunda jaunajiem hokejistiem ir burtiski zelta vērta."

Savukārt spēlējošajiem hokejistiem, uzbrucējiem, dalība Tretjaka skolas darbā ir lieliska individuāla iespēja agrāk sākt gatavoties jaunajai sezonai, trenēt metienu tehniku, uzlabot meistarību. Šo iespēju aktīvi izmantoja Latvijas izlases un Rīgas "Dinamo" hokejisti – Mārtiņš Karsums, Kristaps Sotnieks, Oskars Bārtulis, Artūrs Kulda, Pjotrs Sčastļivijs.

"Šogad mums bija ļoti spēcīga vecākā grupa," stāsta ievērojamais latviešu vārtsargs un Tretjaka skolas treneris Sergejs Naumovs. "Pirmoreiz pie mums atbrauca tik stipri un profesionāli, pasaules titulus ieguvuši Krievijas jaunie vārtsargi, un viņi nodarbībās veidoja neikdienišķu noskaņojumu. Viņi cīnījās savā starpā, un mūsu jaunākie audzēkņi varēja ne tikai mācīties pie sporta leģendas Vladislava Tretjaka un pieredzējušiem treneriem, bet arī vērot vecākos biedrus – īstus profesionāļus. Pēctecība ir ļoti svarīga sportistu izaugsmei, un mūsu skolā ir nodrošināta šī unikālā paaudžu saikne."

Pēdējā skolas darba dienā, kad jaunie sportisti novilka formu, kas pēc treniņa sver pat 40 kilogramus, un atkal kļuva par jautriem un asprātīgiem puikām, notika apbalvošana. No hokeja leģendas Vladislava Tretjaka jaunieši saņēma dāvanas un diplomus.

Uzrunājot nometnes dalībniekus, Vladislavs Tretjaks teica: " Jūs esat izlēmuši pareizi, izvēloties vienu no labākajiem sporta veidiem – hokeju, kas māca darboties komandā, sasniegt uzvaras, veido drosmīgu raksturu. Varu jums vēlēt tikai vienu – mīliet savu profesiju! Tikai tādā gadījumā jūs būsiet gatavi naktīs negulēt, trenēties līdz spēku izsīkumam, laizīt brūces, paciest sāpes. Tomēr – arī tad, kad mīli to, ko dari, sasniegt mērķi nav vienkārši, bet tas ir lieliski. Jūsu mērķis ir kļūt par vislabākajiem. Pagaidām neviens nevar pateikt, vai kļūsiet labākie hokejā vai kādā citā profesijā, tomēr nebūt nešaubos par to, ka tieši šis sporta veids palīdzēs jums atrisināt jebkuru problēmu, pārvarēt grūtības un sasniegt panākumus!"