Latvijas U20 hokeja izlase no 26. jūnija līdz 5. jūlijam Brocēnos un Rīgā aizvadīja treniņnometni, kuras laikā valstsvienības galvenais treneris Kārlis Zirnis ar jaunajiem hokejistiem pārrunājis komandas spēles stilu, attieksmi un identitāti, vēsta Latvijas Hokeja federācija LHF ).

"Šādu praksi – rīkot treniņnometni vasarā – mēs neesam piekopuši bieži. Jau iepriekš biju teicis, ka U20 izlases sagatavošanos iedalām četros posmos. Pirmais - kausa izcīņa Sočos, otrais – nometne vasarā, trešais – turnīrs novembrī, bet ceturtais ir pats gala posms pirms pasaules čempionāta," skaidroja Kārlis Zirnis.

U20 hokejisti nometnes laikā sacentās ne tikai uz laukuma, bet arī dažādās aktivitātēs un spēlēs. Kā atzina vairāki izlases spēlētāji, tas palīdzēja atbrīvot prātu no smagajām slodzēm un treniņu rutīnas.



"Ar nometnes organizētību esmu ļoti apmierināts, jo tika nodrošināts pilnīgs viss: ēšana, dzīvošana, ekipējums, transports," piebilda Zirnis. "Šādas nometnes rīko arī citas vadošās hokeja lielvalstis. Zinu, ka pēc līdzīga scenārija pirms čempionāta strādā arī Zviedrija, Kanāda un Šveice. Šo laiku centāmies izmantot ļoti lietderīgi, pārrunājot mūsu spēles stilu, attieksmi un identitāti."

Tikmēr viens no nominālajiem izlases līderiem Krastenbergs, kurš arī šosezon spēlēs Kanādas Ontario hokeja līgas (OHL) komandā Ošavas "Generals", izteicās, ka šī treniņnometne palīdzēs sagatavoties lielajam eksāmenam – pasaules čempionātam. "Ļoti forši, ka vasarā varam sanākt kopā ar čaļiem un trenēties, izejot cauri visām spēles sistēmām," viņš saka. "Tas ir svarīgi, lai, čempionātam sākoties, visi zinātu, ko no viņiem prasa un kas ir jādara. Galvenokārt uzmanību pievērsām taktikai un spēlei visās laukuma zonās. Mūsdienu hokejs sastāv no sīkumiem, tādēļ darbojāmies, lai uzlabotu šīs nianses."

"Treneris no mums prasa darba ētiku un attieksmi. Ar katru spēlētāju viņš treniņnometnes sākumā un beigās tikās, kad pārrunāja nākotnes plānus," piebilda U-20 uzbrucējs.

Latvijas U-20 izlase šogad spēlēs pasaules čempionātā pirmajā divīzijas turnīrā, kas norisināsies Francijas pilsētā Kurševelā. Mūsu izlases pretinieki šajā turnīrā būs Vācija, Kazahstāna, Austrija, Ungārija un mājinieki Francija.