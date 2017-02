Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē otrdien, 7. februārī, latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā vienība Bufalo "Sabres" atspēlēja trīs vārtu deficītu un ar 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0) pagarinājumā pieveica Sanhosē "Sharks".

Girgensons pie rezultativitātes punktiem spēlē netika. Viņš laukumā bija 15 minūtes un 47 sekundes, divreiz meta pa pretinieku vārtiem, trīs reizes pielietoja spēka paņēmienu, bloķēja divus pretinieku metienus, uzvarēja piecos no 10 iemetieniem, bet Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.

Pirmā perioda astotajā minūtē Mets Moulsons vairākumā vadībā izvirzīja "Sabres", taču līdz trešdaļas izskaņai Džoels Vords un Logans Kutjē panāca 2:1 jau "haizivju" labā. Otrajā periodā Melkers Karlsons palielināja Sanhosē vienības pārsvaru līdz 3:1, bet trešā perioda septītajā minūtē Džo Pavelskis ceturto reizi ielidināja ripu "Sabres" vārtos.

Trešā perioda vidusdaļā "Sabres" veica lielisku atspēlēšanos, trīsarpus minūšu laikā izlīdzinot rezultātu – ar precīziem metieniem izcēlās Raiens O'Reilijs, Evanders Keins un Kails Okposo. Savukārt pagarinājumā 65. sekundē uzvaras vārtus guva Keins.

"Sabres" šī bija sestā uzvara pēdējās septiņās mājas spēlēs, bet 19 dueļos ar "Sharks" gūtas 17 uzvaras pamatlaikā un šī bija pirmā uzvara pagarinājumā. NHL Austrumu konferences kopvērtējumā "Sabres" ar 54 punktiem 53 spēlēs pakāpusies uz 14. vietu, no "play off" zonas atpaliekot par pieciem punktiem. "Sabres" tagad ir lieliska iespēja uzlabot savu situāciju kopvērtējumā, jo piecas no nākamajām septiņām spēlēm tā aizvadīs savā laukumā Bufalo.