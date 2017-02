Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē otrdien zaudējumu piedzīvoja Zemgus Girgensona pārstāvētā vienība Bufalo "Sabres", kas viesos ar 2:5 (0:1, 0:3, 2:2) piekāpās Monreālas "Canadiens".

Latviešu uzbrucējs nospēlēja 16 minūtes un 26 sekundes, bet pie rezultativitātes punktiem netika. Girgensons mačā četras reizes meta pa pretinieku vārtiem, divreiz bloķēja pretinieku metienus, uzvarēja četros no desmit iemetieniem, bet viņa lietderības koeficients bija negatīvs "-1".

"Canadiens" cīņas gaitā bija vadībā ar 5:0, bet "Sabres" abus vārtus guva tikai mača izskaņā, kad spēles uzvarētājs praktiski bija jau zināms. Monreālas komandā ar savu sesto "hat trick" karjerā izcēlās Makss Pačoreti, bet pa reizei precīzi bija Davids Dešarnē un Pols Bairons. "Sabres" rindās izcēlās Dmitrijs Kuļikovs un Braians Džionta.

NHL Austrumu konferences kopvērtējumā "Sabres" ar 49 punktiem 42 spēlēs ieņem priekšpēdējo vietu, par septiņiem punktiem atpaliekot no astotās vietas. Nākamās četras no piecām spēlēm "Sabres" aizvadīs savā laukumā, pirmo no tām 2. februārī pret Ņujorkas "Rangers".