Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē pirmdien, 7. februārī, zaudējumu piedzīvoja Zemgus Girgensona pārstāvētā vienība Bufalo "Sabres", kas mazrezultatīvā cīņā ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) piekāpās Ņūdžersijas "Devils".

Girgensons nepiedalījās "Sabres" vienīgo vārtu guvumā, bet laukumā pavadīja 18 minūtes un 16 sekundes. Sev atvēlētajā spēles laikā latviešu uzbrucējs izcēlās ar trīs spēka paņēmieniem, reizi meta pa pretinieku vārtiem, uzvarēja septiņos no 15 iemetieniem, bet viņa lietderības koeficients bija neitrāls.

Otrā perioda vidū Adams Anrī vadībā izvirzīja "Devils", bet trešā perioda devītajā minūtē Tailers Eniss panāca izlīdzinājumu. Uzvaras vārtus "Devils" komandai septiņas ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām guva 19 gadus vecais čehu centra uzbrucējs Pāvels Zaha.

"Sabres" tas bija jau ceturtais zaudējums pēdējās piecās spēlēs, bet Bufalo komanda Austrumu konferences kopvērtējumā noslīdējusi uz priekšpēdējo vietu. Girgensona vienība 52 no 82 spēlēm guvusi 52 punktus, tomēr joprojām saglabā labas izredzes pacīnīties par tiesībām spēlēt Stenlija kausā, jo no "play off" zonas to šķir tikai seši punkti.