Girgensons šo maču sāka vienā virknējumā Raienu O'Reiliju un Semu Reinhārtu, lai arī iepriekšējās divās spēlēs viņš rezultatīvi spēlēja kopā ar Džeku Eikelu un Džeisonu Pominvillu. Šajā mačā latviešu uzbrucējs nospēlēja 18:15 minūtes, kuru laikā pielietoja trīs spēka paņēmienus un spēli noslēdza ar lietderības koeficentu +1.

Jau otrajā minūtē Džastins Beilijs izvirzīja vadībā "Sabres" hokejistus, taču 36. minūtē Kriss Vāgners guva vārtus "Ducks" un rezultātu izlīdzināja. Benuā Puljo 32 sekundes pirms otrās trešdaļas beigām atguva vadību Bufalo vienībai, bet mača noslēdzošajā trešdaļā Johans Larsons ieraidīja trešo ripu pretinieku vārtos.

Lai tiktu pie pirmās uzvaras "Sabres" vajadzēja sešas spēles, un ar trim punktiem tā Austrumu konferencē apsteidz tikai Ņujorkas "Rangers".

Līdz ar to pirmo uzvaru "Sabres" galvenā trenera amatā izcīnīja arī Fils Hauslijs.

